Ресторатор: мы подбираемся к моменту, когда рестораны больше не смогут поднимать цены, чтобы покрывать расходы

„Что касается ценообразования, я считаю, что существует предел, до которого заведения смогут поднимать цены, чтобы покрыть расходы на энергию и зарплату“, - говорит совладелец заведения Kivi Paber Käärid Танель Таттер.

Рост цен был резким, а предприятия только-только выходят из кризиса после ковида. Он добавляет, что прошлое лето, когда казалось, что ситуация улучшается, было иллюзией. Цены резко выросли, что заставило рестораны пересмотреть свою бизнес-модель и внести соответствующие коррективы. „Вы не можете больше повышать цены, потому что тогда люди перестанут ходить в рестораны“, - говорит Таттер.