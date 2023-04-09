Новости Эстонии
09.04.2023, 15:49

Ресторатор: мы подбираемся к моменту, когда рестораны больше не смогут поднимать цены, чтобы покрывать расходы

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Kivi Paber Käärid
Kivi Paber Käärid
ФОТО: Kivi Paber Käärid

Каждое третье письмо, которое приходит на электронную почту ресторана от поставщиков, касается повышения цен. Ресторану некуда повышать цены. „Посмотрим, где мы окажемся в итоге“, - пишет совладелец заведения Kivi Paber Käärid Танель Таттер в социальных сетях.

„Что касается ценообразования, я считаю, что существует предел, до которого заведения смогут поднимать цены, чтобы покрыть расходы на энергию и зарплату“, - говорит совладелец заведения Kivi Paber Käärid Танель Таттер.

Рост цен был резким, а предприятия только-только выходят из кризиса после ковида. Он добавляет, что прошлое лето, когда казалось, что ситуация улучшается, было иллюзией. Цены резко выросли, что заставило рестораны пересмотреть свою бизнес-модель и внести соответствующие коррективы. „Вы не можете больше повышать цены, потому что тогда люди перестанут ходить в рестораны“, - говорит Таттер.

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