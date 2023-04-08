На Лаагна теэ пьяный водитель устроил аварию

От удара Subaru вылетел с дороги на зеленую зону и повредил фонарный столб и дорожный знак. Медицинская помощь потребовалась виновнику аварии и пассажиру автомобиля Mercedes-Benz – 14-летней девушке. Их доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.