08.04.2023, 09:12
На Лаагна теэ пьяный водитель устроил аварию(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 7 апреля в ДТП на Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ пострадали мужчина и ребенок, пишет rus.err.ee.
Имевший признаки алкогольного опьянения 45-летний водитель автомобиля Subaru врезался в ехавший впереди автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла 40-летняя женщина.
От удара Subaru вылетел с дороги на зеленую зону и повредил фонарный столб и дорожный знак. Медицинская помощь потребовалась виновнику аварии и пассажиру автомобиля Mercedes-Benz – 14-летней девушке. Их доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.