В Эстонии пройдут крупнейшие в истории учебные сборы: более 10 000 резервистов получат повестки(1)
В ближайшие недели более 10 000 резервистам будут разосланы повестки на учения подразделений территориальной обороны Ussisõnad, которые начнутся осенью. В рамках учений резервисты освежат индивидуальные базовые военные знания и отработают изматывание противника, устройство засад и установку преград, пишет ERR.
„Учения Ussisõnad - это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых мы ожидаем участие почти 10 000 резервистов, зачисленных в течение 2022 года в состав подразделения территориальной обороны“, - сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.
По словам Херема, хотя подразделения территориальной обороны связаны с определенной территорией и их задачи менее сложны, чем у маневренных подразделений, учебные сборы все равно будут интенсивными.
Учебные сборы пройдут с 28 августа по 8 октября. Учения каждого отдельного региона территориальной обороны будут проходить почти десять дней.
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