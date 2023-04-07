В Эстонии пройдут крупнейшие в истории учебные сборы: более 10 000 резервистов получат повестки

„Учения Ussisõnad - это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых мы ожидаем участие почти 10 000 резервистов, зачисленных в течение 2022 года в состав подразделения территориальной обороны“, - сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

По словам Херема, хотя подразделения территориальной обороны связаны с определенной территорией и их задачи менее сложны, чем у маневренных подразделений, учебные сборы все равно будут интенсивными.

Учебные сборы пройдут с 28 августа по 8 октября. Учения каждого отдельного региона территориальной обороны будут проходить почти десять дней.

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