Ужасающий случай: пожар начался за два дня до того, как вспыхнуло все здание

Второго февраля спасатели получили сообщение о том, что в волости Антсла горит дом. Огонь уничтожил крышу здания, помещения внизу были серьезно повреждены. Драматизма этой истории добавляет то, что на самом деле возгорание началось еще за два дня до этого, когда в трубе загорелась сажа.

Далее загорелось потолочное перекрытие, но поскольку оно было очень герметичным (чердак покрыт глиной), огонь долго находился там, прежде чем прорвался через конструкции и получил достаточно воздуха, чтобы быстро распространиться по зданию. Как сообщил Спасательный департамент, собственник дома не смог предъявить акт о визите трубочиста.

Более счастливым выдалось утро 4 марта в волости Саарде (Пярнуский уезд), где в одной из деревень из трубы дома выбивалось пламя. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар в трубе был потушен. Спасатели очистили обогревательный щит от тлеющей сажи, проверили отопительную систему и проконсультировали жителей дома. Чистили ли дымоход согласно требованиям – неизвестно.

Как и насколько часто чистить дымоход?

По словам главного инспектора бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвара Кукка, в частном доме чистить дымоход следует не реже одного раза в пять лет, а в квартирах, т. н. парных и рядных домах – каждый год.

Важно знать, что хотя в частном доме в течение четырех лет можно и самостоятельно чистить отопительные системы, Спасательный департамент все же рекомендует раз в год вызывать трубочиста. „Для того чтобы чистить дымоход самостоятельно, необходимо иметь специфические инструменты, а также соответствующие знания и навыки. Трубочист чистит отопительные системы и оценивает их безопасность, а также соответствие требованиям“, – подчеркнул Кукк.

У трубочиста обязательно должно быть квалификационное удостоверение. Он выдает акт о проделанной работе, подтверждающий техническую исправность отопительной системы дома – его обязательно следует сохранить.

ФАКТЫ Источник: Пыхьяский спасательный центр · В 2021 году в зданиях произошло шесть пожаров, причиной которых стала загоревшаяся сажа. · В 2021 году было 166 вызовов, в случае которых в дымоходе или другой части отопительной системы горели сажа/смола, однако здание не загорелось. · В 2022 году в зданиях произошло три пожара, причиной которых стала загоревшаяся сажа. · В 2022 году был 141 вызов, в случае которых в дымоходе или другой части отопительной системы горели сажа/смола, однако здание не загорелось. В большинстве вышеуказанных случаев трубочиста приглашали для обслуживания дымохода два и более года назад. Своевременно чистились лишь 20 процентов дымоходов. Примерно 30 процентов дымоходов вообще не чистились трубочистами.

Маленькое устройство, которое должно быть в каждом доме