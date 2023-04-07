Ужасающий случай: пожар начался за два дня до того, как вспыхнуло все здание
Хотя в отопительный сезон постоянно говорят о необходимости чистить дымоход, почему-то все еще происходят такие инциденты, как недавний случай в волости Антсла, отмечает пресс-служба охранного предприятия G4S.
Второго февраля спасатели получили сообщение о том, что в волости Антсла горит дом. Огонь уничтожил крышу здания, помещения внизу были серьезно повреждены. Драматизма этой истории добавляет то, что на самом деле возгорание началось еще за два дня до этого, когда в трубе загорелась сажа.
Далее загорелось потолочное перекрытие, но поскольку оно было очень герметичным (чердак покрыт глиной), огонь долго находился там, прежде чем прорвался через конструкции и получил достаточно воздуха, чтобы быстро распространиться по зданию. Как сообщил Спасательный департамент, собственник дома не смог предъявить акт о визите трубочиста.
Более счастливым выдалось утро 4 марта в волости Саарде (Пярнуский уезд), где в одной из деревень из трубы дома выбивалось пламя. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар в трубе был потушен. Спасатели очистили обогревательный щит от тлеющей сажи, проверили отопительную систему и проконсультировали жителей дома. Чистили ли дымоход согласно требованиям – неизвестно.
Как и насколько часто чистить дымоход?
По словам главного инспектора бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвара Кукка, в частном доме чистить дымоход следует не реже одного раза в пять лет, а в квартирах, т. н. парных и рядных домах – каждый год.
Важно знать, что хотя в частном доме в течение четырех лет можно и самостоятельно чистить отопительные системы, Спасательный департамент все же рекомендует раз в год вызывать трубочиста. „Для того чтобы чистить дымоход самостоятельно, необходимо иметь специфические инструменты, а также соответствующие знания и навыки. Трубочист чистит отопительные системы и оценивает их безопасность, а также соответствие требованиям“, – подчеркнул Кукк.
У трубочиста обязательно должно быть квалификационное удостоверение. Он выдает акт о проделанной работе, подтверждающий техническую исправность отопительной системы дома – его обязательно следует сохранить.
Маленькое устройство, которое должно быть в каждом доме
Однако даже если у вас дома побывал трубочист и вы чувствуете себя в безопасности, необходимо сделать еще кое-что.
Помимо дымового датчика, с 2021 года обязательным является и датчик угарного газа. Он должен быть размещен в зданиях с отопительными установками, работающими на твердом топливе, такими как, например, печь, плита или камин. Невидимый угарный газ крайне ядовит и не имеет запаха, людям невозможно понять, что они вдыхают его. Дымовой датчик на угарный газ не реагирует.
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла приводит пример, насколько коварен этот враг. По его словам, нередко люди жалуются, что датчик постоянно срабатывает, хотя в комнате все вроде бы как обычно. И выясняется, что дело не в поломке датчика: в помещении действительно присутствует угарный газ. „Во избежание именно таких ситуаций и следует как минимум раз в год вызывать трубочиста, который проверит нагревательные элементы или способы растопки. При небольшой концентрации СО самочувствие может не ухудшиться сразу, но в долгосрочной перспективе это все же вредно для здоровья“, – добавил Пярьяла.
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