Пропавшая пенсия. Можно ли получить деньги за умершего девять лет назад супруга?

Напомним, что в нашей статье в конце прошлого года специалисты Департамента социального страхования подробно разъясняли, что происходит с пенсией умершего человека.

В частности, если близкие покойного сразу же после его смерти закрыли его счет в банке, то Департамент социального страхования в некоторых случаях не может перечислить деньги на его счет, и пенсия возвращается в департамент. В некоторых же банках деньги могут поступить на счет ушедшего в лучший мир человека, даже если его счет закрыт. И если пенсия умершего вернулась в Департамент социального страхования, то деньги там будут храниться в течение 10 лет, и наследники могут ходатайствовать о том, чтобы ее перечислили им на счет.

Куда делись деньги?

В нашу газету обратилась Рашида Карамовна, которая прочитала нашу статью и попросила выяснить, можно ли еще получить пенсию за ее скончавшегося супруга.

„2 марта этого года было девять лет, как его не стало, – говорит пенсионерка. – И когда он умер, мы с сыном пошли в банк и сразу же закрыли его счет. А в прошлом году я прочитала в вашей газете, что, оказывается, можно получить последнюю пенсию человека, если он умер в начале месяца“.

Пенсионерка рассказывает, что с газетой пошла в банк, но там отклика и понимания не нашла.

„Там надо мной только посмеялись, – вздыхает она. – Дескать, вы что? Пенсию за мужа, который умер девять лет назад?“

Потом она пошла в Департамент социального страхования, говорит она, но там тоже получила от ворот поворот.

„Там сидели две женщины, которые сказали, что ничего мне не положено, – говорит Рашида Карамовна. – И еще долго переговаривались между собой по-эстонски, что ишь чего, пенсию хочет“.

Потом, рассказывает пенсионерка, она пошла в главную контору своего банка, но и там ей помочь не смогли.

„Когда я сказала, что все равно узнаю, куда делась пенсия моего умершего мужа, они лишь саркастически пожелали удачи в этом нелегком деле!“ – говорит пожилая женщина.