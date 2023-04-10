Пропавшая пенсия. Можно ли получить деньги за умершего девять лет назад супруга?
„МК-Эстония“ в конце прошлого года писала о том, что в некоторых случаях можно получить пенсию за уже умершего родственника. Это касается случаев, когда человек скончался в начале месяца, с 1-е по 5-е число. Если же его не стало в конце месяца, то пенсия на его счет не поступит. И счет идет буквально на дни. В редакцию нашей газеты обратилась пожилая женщина, которая попросила разобраться, где же тогда пенсия ее супруга, которого не стало девять лет назад? И можно ли ее как-то получить?
Напомним, что в нашей статье в конце прошлого года специалисты Департамента социального страхования подробно разъясняли, что происходит с пенсией умершего человека.
В частности, если близкие покойного сразу же после его смерти закрыли его счет в банке, то Департамент социального страхования в некоторых случаях не может перечислить деньги на его счет, и пенсия возвращается в департамент. В некоторых же банках деньги могут поступить на счет ушедшего в лучший мир человека, даже если его счет закрыт. И если пенсия умершего вернулась в Департамент социального страхования, то деньги там будут храниться в течение 10 лет, и наследники могут ходатайствовать о том, чтобы ее перечислили им на счет.
Куда делись деньги?
В нашу газету обратилась Рашида Карамовна, которая прочитала нашу статью и попросила выяснить, можно ли еще получить пенсию за ее скончавшегося супруга.
„2 марта этого года было девять лет, как его не стало, – говорит пенсионерка. – И когда он умер, мы с сыном пошли в банк и сразу же закрыли его счет. А в прошлом году я прочитала в вашей газете, что, оказывается, можно получить последнюю пенсию человека, если он умер в начале месяца“.
Пенсионерка рассказывает, что с газетой пошла в банк, но там отклика и понимания не нашла.
„Там надо мной только посмеялись, – вздыхает она. – Дескать, вы что? Пенсию за мужа, который умер девять лет назад?“
Потом она пошла в Департамент социального страхования, говорит она, но там тоже получила от ворот поворот.
„Там сидели две женщины, которые сказали, что ничего мне не положено, – говорит Рашида Карамовна. – И еще долго переговаривались между собой по-эстонски, что ишь чего, пенсию хочет“.
Потом, рассказывает пенсионерка, она пошла в главную контору своего банка, но и там ей помочь не смогли.
„Когда я сказала, что все равно узнаю, куда делась пенсия моего умершего мужа, они лишь саркастически пожелали удачи в этом нелегком деле!“ – говорит пожилая женщина.
И тогда она обратилась в редакцию „МК-Эстонии“ с просьбой выяснить, куда же все-таки пропала последняя пенсия, которую должны были перечислить ее умершему мужу на счет?
„А пенсию давно уже перечислили!“
„По нашим данным, пенсия мужа женщины за март 2014 года была перечислена на его расчетный счет, – говорит представитель Департамента социального страхования, Ксения Репсон-Дефорж. – Вероятно, его супруга закрыла счет в банке после 5 марта, когда последняя пенсия уже была на его счету“.
В целом, как быть, если действительно пенсия осталась на счету умершего, поясняет советник Департамента социального страхования Юлле Пихо: „Оставшаяся неполученной государственная пенсия по старости после смерти человека относится к наследственному имуществу, она является частью наследства. Для того чтобы его получить, нужно начать производство по наследственному делу у нотариуса. Вопросы о наследстве можно решить у любого нотариуса. Производство по наследственному делу заканчивается выдачей нотариусом свидетельства о наследовании“.
Чтобы наследник получил неполученную пенсию, нужно представить в Департамент социального страхования заявление вместе со свидетельством о наследовании.
„В заявлении надо указать данные наследника и номер его расчетного счета для перевода денег. Заявление можно подать электронным путем с дигитальной подписью, по обычной почте или в бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования. Без свидетельства о наследовании осуществить перечисление неполученной пенсии нельзя“, – подчеркивает Юлле Пихо.
Куда пропали деньги?
Однако Рашида Карамовна заверяет, что пенсии не получала. Более того, со счета ее покойного мужа после его смерти странным образом пропали все деньги.
„Мы с сыном пошли в банк и закрыли его счет в день его смерти, – заверяет она. – Потом я вступила в наследство, и обнаружилось, что деньги, которые хранились у мужа на счету, пропали. Я точно знаю, что у него там было порядка 2400 евро. И я точно их не снимала – потому что я боюсь и не умею пользоваться карточкой. Я свою карточку отдала мужу, и он распоряжался нашими пенсиями. И я даже не знала, где он эти карточки хранит“.
Она добавляет, что после смерти мужа пенсию со счета помогает ей снимать сын.
„Но он точно бы не взял ничего со счета отца!“ – уверена пенсионерка.
„Банк никаких недостатков в процедурах наследования не усмотрел, – комментирует ситуацию представитель Swedbank Мартин Кырв. – Если у наследницы есть вопросы, она может обратиться в банк, где ей предоставят подробный обзор того, что происходило на счёте скончавшегося, и какие платежи производили“.
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Кати Кюмник, глава отдела возмещений Департамента социального страхования
Права на длительное получение пенсии за другого человека нет, кроме случаев, когда речь идет о пенсии по потере кормильца, которую, как правило, выплачивают не достигшим совершеннолетия детям усопшего.
Как правило, о смерти человека департамент узнает из регистра народонаселения, и пенсию перестают ему выплачивать.
Когда банковский счет человека закрывают, банк перечисляет деньги обратно департаменту. Департамент более не перечисляет деньги на этот счет.
Важные нюансы
Поскольку после смерти человека начинается процесс наследования, у наследника/наследников может оказаться колоссальное количество нюансов, поэтому универсально работающего совета или руководства к действию быть не может, отмечают в Департаменте социального страхования.
У умершего может быть определенным образом составленное завещание, разнообразный круг наследников, имущество разного рода, обязательства и так далее, и установить, кому и что полагается, надо будет у нотариуса уже в индивидуальном порядке.
К тому же в Законе о наследовании указывают разные сроки давности, относящиеся к разным ситуациям. С законом о наследовании можно ознакомиться на сайте: http://www.juristaitab.ee
В каких случаях можно получить пенсию за умершего родственника?
Руководитель отдела, отвечающего за назначение государственных пенсий и координацию правовых вопросов по выплатам Департамента социального страхования, Катре Палль в октябре прошлого года разъясняла нашей газете, что:
1. Согласно действующим правилам, пенсии выплачивают за текущий месяц. Даже если человек умирает 1-го числа, за ним остаётся право на получение пенсии за весь оставшийся месяц в полном объёме, т. е. она будет зачислена на его расчётный счет и перейдёт наследникам.
2. Обмен данными о случаях смерти происходит ежедневно и возврат денег не запрашивают, если человек был жив в течение месяца.
3. Если расчётный счёт умершего был закрыт до дня начисления пенсии, деньги возвращаются в Департамент социального страхования и будут ждать наследников, так как являются частью наследства.
4. Случаи, когда счета умершего закрывают в первых числах месяца до дня выплаты пенсии (5-го числа) единичны.
5. Наследники могут обратиться в Департамент социального страхования, как только вступят в наследство, для этого нужно предъявить нотариальное удостоверение о вступлении в наследство.
6. Если они сразу не знали, что нужно обращаться, то можно получить пенсию за своего умершего родственника в течение 10 лет со дня его смерти (если она пришлась на 1–4-е числа месяца, и родственники сразу же закрыли счет в банке). Если же человека не стало 5-го числа или позже, то за текущий месяц пенсию ему должны были уже выплатить.
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