06.04.2023, 21:58
В Тарту подешевеет центральное отопление
ФОТО: | Delfi Meedia
В Тарту подешевеет центральное отопление - производители тепла обещают переход на пониженный тариф до начала следующего отопительного сезона, пишет rus.err.ee.
В Тарту тариф на тепло начал резко расти полгода назад. Сегодня жители студенческой столицы за центральное отопление платят 86 евро за мегаватт-час плюс налог с оборота, год назад было 53 евро. Сейчас производители тепла стали обещать понижение стоимости центрального отопления уже в ближайшее время, сообщила в четверг „Актуальная камера“.
„Cнижение цены на тепло не столько связано с периодом отопительного сезона, сколько со стоимостью топлива, используемого для производства тепла. И оно, очевидно, будет постепенно понижаться“, - пояснил председатель правления Gren Eesti Марго Кюлаотс.