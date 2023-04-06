В Тарту подешевеет центральное отопление

В Тарту тариф на тепло начал резко расти полгода назад. Сегодня жители студенческой столицы за центральное отопление платят 86 евро за мегаватт-час плюс налог с оборота, год назад было 53 евро. Сейчас производители тепла стали обещать понижение стоимости центрального отопления уже в ближайшее время, сообщила в четверг „Актуальная камера“.