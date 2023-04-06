Новости Эстонии
06.04.2023, 21:58

В Тарту подешевеет центральное отопление

 
RT10MAR14K01.jpg
RT10MAR14K01.jpg
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

В Тарту подешевеет центральное отопление - производители тепла обещают переход на пониженный тариф до начала следующего отопительного сезона, пишет rus.err.ee.

В Тарту тариф на тепло начал резко расти полгода назад. Сегодня жители студенческой столицы за центральное отопление платят 86 евро за мегаватт-час плюс налог с оборота, год назад было 53 евро. Сейчас производители тепла стали обещать понижение стоимости центрального отопления уже в ближайшее время, сообщила в четверг „Актуальная камера“.

„Cнижение цены на тепло не столько связано с периодом отопительного сезона, сколько со стоимостью топлива, используемого для производства тепла. И оно, очевидно, будет постепенно понижаться“, - пояснил председатель правления Gren Eesti Марго Кюлаотс.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии