Член правления дочернего предприятия Eesti Energia уходит с должности из-за санкций в отношении граждан РФ

„Enefit Power исходит в своей работе от договоренностей и требований, действующих для членов Европейского союза. Десятый пакет санкций, введенный Европейским союзом в отношении России, содержит требование, исходя из которого гражданам и жителям России не разрешается входить в правление предприятий, имеющих жизненно важную инфраструктуру или оказывающих жизненно необходимые услуги“, - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

„Павел Онучак опытный и сильный руководитель, а также компетентный эксперт в сфере горного дела, поэтому мы предложили ему возможность продолжить работу в сфере примарной энергии. Новая позиция не имеет прав и обязанностей члена правления“, - пояснил Вайнола.

Андрес Вайнола поблагодарил Павла Онучака за ответственную работу в правлении предприятия: „Благодаря Павлу предприятие смогло в год энергокризиса резко увеличить объем добычи, что сыграло важную роль в обеспечении энергетическим сырьем. Я верю, что так же ответственно Павел продолжит работать руководителем сферы примарной энергии“.

Правление Enefit Power продолжит работу в составе трех человек. Помимо председателя правления Андреса Вайнола в правление входят ответственный за сферу управления активами Меэлис Голдберг и ответственный за сферу преобразования энергии Арлес Тааль.

Павел Онучак работает в концерне Eesti Energia с 1993 года, в руководстве Enefit Power – с 2021 года.

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