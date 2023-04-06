Пожилого жителя Ласнамяэ обманули на крупную сумму

Так, 5 апреля было начато производство по факту того, что проживающему в Ласнамяэ 72-летнему мужчине поступил звонок от якобы сотрудника Google, который сообщил, что кто-то пытается воспользоваться аккаунтом мужчины.

После этого мужчина совершил на своем компьютере ряд действий в соответствии с инструкциями звонившего и позже обнаружил, что с его банковского счета исчезли все деньги. Ущерб составляет 8884 евро.



В этот же день было начало производство по факту того, что 36-летней женщине из Кехра позвонили якобы из полиции и сообщили о том, что кто-то хочет на основании доверенности взять кредит от ее имени. Звонивший соединил ее с якобы сотрудником банка, который „для проверки обстоятельств и пресечения противоправных действий“ попросил женщину загрузить приложение для удаленного доступа AnyDesk, передать личный код, признак пользователя интернет-банка и подтвердить действия при помощи PIN-кодов от Smart-ID.

Через некоторое время женщина увидела на телефоне уведомления об операциях на ее банковском счете, и выяснилось, что мошенники совершили с него платежи на общую сумму 12 900 евро. С помощью банка удалось вернуть 4030 евро.

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