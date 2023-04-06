Хорошая вакансия: вскоре объявят конкурс на должность главы госкомпании с высокой зарплатой

Председатель совета RKAS Сулев Луйга подтвердил, что срок полномочий нынешнего руководителя компании Кати Кусмин истекает в конце 2023 года, поэтому правление объявляет конкурс на место председателя правления. В RKAS уточнили, что конкурс будет открыт в ближайшие недели. При этом Кати Кусмин, руководившая компанией два срока, пока не решила, будет ли баллотироваться на следующий период.