Новости Эстонии
06.04.2023, 16:55

Хорошая вакансия: вскоре объявят конкурс на должность главы госкомпании с высокой зарплатой

 
Кати Кусмин еще не решила, покинет ли она пост руководителя Riigi Kinnisvara или будет баллотироваться на новый срок.
Кати Кусмин еще не решила, покинет ли она пост руководителя Riigi Kinnisvara или будет баллотироваться на новый срок.
ФОТО: Loreen Pulk | Õhtuleht

В ближайшие недели будет объявлен конкурс на место председателя правления Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Зарплата нынешнего руководителя компании заняла 7-е место в рейтинге зарплат глав госкомпаний, опубликованном осенью прошлого года, пишет Ärileht.

Председатель совета RKAS Сулев Луйга подтвердил, что срок полномочий нынешнего руководителя компании Кати Кусмин истекает в конце 2023 года, поэтому правление объявляет конкурс на место председателя правления. В RKAS уточнили, что конкурс будет открыт в ближайшие недели. При этом Кати Кусмин, руководившая компанией два срока, пока не решила, будет ли баллотироваться на следующий период.

Должность главы RKAS хорошо оплачивается. В обнародованном осенью прошлого года списке зарплат руководителей госкомпаний зарплата председателя правления RKAS занимала седьмое место. Согласно данным, собранным Äripäev, ежемесячная зарплата Кати Кусмин в то время составляла 10 500 евро.

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