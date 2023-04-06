06.04.2023, 16:55
Хорошая вакансия: вскоре объявят конкурс на должность главы госкомпании с высокой зарплатой
ФОТО: | Õhtuleht
В ближайшие недели будет объявлен конкурс на место председателя правления Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Зарплата нынешнего руководителя компании заняла 7-е место в рейтинге зарплат глав госкомпаний, опубликованном осенью прошлого года, пишет Ärileht.
Председатель совета RKAS Сулев Луйга подтвердил, что срок полномочий нынешнего руководителя компании Кати Кусмин истекает в конце 2023 года, поэтому правление объявляет конкурс на место председателя правления. В RKAS уточнили, что конкурс будет открыт в ближайшие недели. При этом Кати Кусмин, руководившая компанией два срока, пока не решила, будет ли баллотироваться на следующий период.