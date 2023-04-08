Кто потратил больше всего личных средств на избирательную кампанию?

Больше всего на парламентские выборы потратила Центристская партия, расходы ее кандидатов составили 378 428 евро, из этой суммы чуть более 62 000 евро еще не заплачено. Наиболее значительными расходами членов партии – почти 140 000 евро – оказались затраты на печатные рекламные материалы. Всего расходы партии на рекламу превысили 345 000 евро.