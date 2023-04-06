ВИДЕО | Последняя пресс-конференция: министры рассказали о новых решениях

Кая Каллас отметила, что состоявшееся перед пресс-конференцией заседание кабинета министров было последним для нынешнего состава правительства, как и сама пресс-конференция.

Премьер-министр сказала, что во вторник был исторический день: Финляндия вступила в НАТО. „Я рада, что процесс ратификации прошел так быстро. Надеюсь, что и Швеция в скором времени вступит в НАТО“, - отметила она.

Правительство приняло решение по десяти различным пунктам. Например, четырем лицам было выдано гражданство Эстонии, но еще четверым отказали из-за действующих наказаний и тяжести совершенных преступлений.

Рейнсалу также поблагодарил партнеров по коалиции за сотрудничество. Он сказал, что особенно важным решением уходящего правительства стал переход на эстонский язык обучения, помимо вопросов оказания помощи Украине и обеспечения государственной безопасности Эстонии.

Министр назвал „плохой первоапрельской шуткой“ начало месяца председательства России в Совете безопасности ООН. Эстония, в числе множества прочих стран, считает, что РФ не заслуживает этого.

Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!

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