Новости Эстонии
06.04.2023, 09:05

КАРТА | Таллинн снижает разрешенную скорость на десятках улиц. Ваша улица в их числе?

 (8)
Благодаря скорости 30 км/ч возрастет пропускная способность улиц.
Благодаря скорости 30 км/ч возрастет пропускная способность улиц.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Большинство улиц, на которых вскоре придется снижать скорость, находятся внутри кварталов. Однако в список попали и крупные бульвары в центре города.

В этом году Таллиннская городская управа продолжает повышать безопасность на улицах города и планирует снизить лимит скорости на 23 улицах. Об этом сообщил руководитель отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Андрес Урм. На большинстве из них ограничение скорости составит 30 км/ч, а на двух участках в центре города - 40 км/ч.

Изучите карту, чтобы узнать, входит ли ваша улица в число тех, где придется ездить медленнее.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии