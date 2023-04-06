06.04.2023, 09:05
КАРТА | Таллинн снижает разрешенную скорость на десятках улиц. Ваша улица в их числе?(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Большинство улиц, на которых вскоре придется снижать скорость, находятся внутри кварталов. Однако в список попали и крупные бульвары в центре города.
В этом году Таллиннская городская управа продолжает повышать безопасность на улицах города и планирует снизить лимит скорости на 23 улицах. Об этом сообщил руководитель отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Андрес Урм. На большинстве из них ограничение скорости составит 30 км/ч, а на двух участках в центре города - 40 км/ч.