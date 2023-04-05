05.04.2023, 21:33
ВИДЕО | В Москве в здании Министерства обороны случился пожар(1)
ФОТО: скриншот
В Москве произошел пожар в одном из зданий Минобороны РФ — доме Апраксиных, где расположены административные службы ведомства, сообщает „Медуза“ со сслыкой на ТАСС.
Телеграм-канал „112“ опубликовал видео возгорания. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщает ТАСС.
Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находился в кабинете на 3 этаже.
В 20:06 по московскому времени пожар был локализован, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.