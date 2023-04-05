ВИДЕО | В Москве в здании Министерства обороны случился пожар

Телеграм-канал „112“ опубликовал видео возгорания. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти, сообщает ТАСС.

Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка. Источник возгорания находился в кабинете на 3 этаже.

В 20:06 по московскому времени пожар был локализован, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

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