Волость Люганузе отзывает разрешение на использование водоема, в котором утонул маленький ребенок(1)
Старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейсер (Isamaa) рассказала, что волость провела процедуру отзыва разрешения на использование водохранилища.
По словам Вейсер, волость решила инициировать административное производство, чтобы обеспечить выполнение владельцем водоема своих обязательств и предотвратить проникновение людей на территорию огороженного водохранилища. Вчера на внеочередном заседании волости разрешение отозвали. Разбирательство проводится на основании первого параграфа 40-й статьи Закона об административном производстве.
„Несмотря на то что вокруг источника воды установлены ограждения, а для доступа к нему используется калитка, меры по предотвращению проникновения людей на огороженную территорию не обеспечены“, - сказала старейшина Вейсер, добавив, что именно владелец должен обеспечивать безопасный доступ к водоему.
Вейсер сказала, что, несмотря на то что вокруг пруда есть ограждения, владелец не озаботился тем, чтобы люди не могли попасть на эту территорию. „ Калитка легко открывается без ключа. Дно и склоны водоема выстланы ПВХ пленкой, и нет никаких средств для спасения диких животных или людей, попавших в водохранилище“, - отметила Вейсер. Она добавила, что проведение административных процедур для предотвращения возможных рисков в будущем является правом и обязанностью волости Люганузе.
Вейсер ометила, что волость рассмотрела способы наилучшего предотвращения риска повторения подобных происшествий и решила, что на месте открытого пожарного водоема должен быть закрытый источник воды, дабы повысить уровень безопасности. „ Можно накрыть пруд или построить отдельный резервуар необходимой емкости“, - сказала Вейсер.
Полуторагодовалый ребенок утонул в пожарном водоеме в волости Люганузе
В прошлую пятницу после 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Люганузе упал в воду полуторагодовалый мальчик, который играл во дворе со старшими детьми.
„Родственник ребенка вытащил мальчика из воды, и скорая помощь увезла ребенка в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка, — сообщили в полиции. — Водозабор для пожарных, куда упал ребенок, находится на частной территории и был обнесен забором. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, в том числе то, как дети оказались у воды“.
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