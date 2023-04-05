ВИДЕО | Любовь Соболь о Пярнуской больнице: „В России так обычно выглядят платные клиники“

Любовь Соболь прошлась по помещениям Пярнуской больницы и пообщалась с медицинским персоналом.

“Я много раз, к сожалению, была в больницах в России, и там так обычно выглядят платные клиники, где ты платишь деньги, и тогда можешь лежать в отдельной палате, без тараканов“, - рассказала она о своих впечатлениях от посещения больницы.

По словам медсестры, с которой беседовала Соболь, дело в том, что людям нравится работать в таких условиях и все делают все, чтобы сохранить такие условия. „Поэтому разговор даже не о ремонте, а о том, как все относятся к этому. Это привычка работать в хороших условиях, соблюдать чистоту и порядок“, - считает женщина.

Любовь Соболь объясняет, что даже при всем желании сотрудники государственных больниц в России не смогли бы выработать привычку работать в хороших условиях. Для сравнения в видео демонстрируются кадры из Свердловской поликлиники, где через два месяца после капитального ремонта прорвало трубы и осыпалась стена.

В пример также приводится случай, как в одну из больниц города Кинешма (в Ивановской области) привезли матрасы из исправительной колонии. Перед этим демонстрируются современные матрасы в эстонской больнице, которые подстраиваются под тело пациента.

„Кинешма, если что, не самый маленький город. Там живет около 80 тысяч человек. Вдвое больше, чем в Пярну, у которого тоже, вообще-то, советское прошлое, - говорит в видео Соболь. - Но как вы уже видели, это не помешало Эстонии провести успешную и качественную оптимизацию здравоохранения. Что же помешало России?“

Смотрите выше полное видео со сравнением российских реалий в государственных медицинских учреждениях с эстонскими.

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