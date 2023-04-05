Эстонские военные отправляются в Ирак

„Участие наших подразделений в зарубежных операциях улучшило отношения и взаимодействие с союзниками. Мы помогаем решать проблемы, которые касаются Европы и западных стран. Эстония показала себя серьезным, надежным и профессиональным партнером, мы не только помогаем, но и можем рассчитывать на помощь в случае опасности“, - сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

„Союзники предложили отправить наше подразделение в Ирак два месяца назад. Сегодня наши солдаты завершают подготовку и они готовы к вылету. Все это говорит высокой оперативной готовности и гибкости Сил обороны, а также хорошей выучке наших военных, которые готовы к выполнению поставленных задач“ , – добавил генерал.

Эстонский контингент сформирован на базе неполной пехотной роты Скаутского батальона ESTCOY-18. Также в его состав входят бойцы Сил специальных операций, тыловая часть и штабные офицеры и унтер-офицеры. Первая ротация из 110 военнослужащих отправляется в Ирак на шесть месяцев с разрешения Рийгикогу.

Подразделение сменит голландскую роту на авиабазе Эрбиль, расположенной в непосредственной близости от международного аэропорта в северной части страны. На базе расквартировано более 4000 военнослужащих коалиции. Эстонские военные будут жить и служить в тех же условиях, что и солдаты других стран.

Операция Inherent Resolve нацелена на оказание помощи местным силовым структурам до тех пор, пока они не будут готовы самостоятельно противостоять исламской террористической группировке ДАЕШ. Радикальный исламизм угрожает безопасности Европы и всего мира. Борьба с терроризмом является приоритетом США, Франции и Великобритании. Также, по мнению НАТО, терроризм является одной из двух основных угроз странам альянса, вторая – Россия.