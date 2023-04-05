05.04.2023, 18:24
Три воспитательницы-изуверки и шесть бессловесных мальчиков. Прокуроры раскрыли подробности злодеяний в доме попечения Lille Kodu(2)
ФОТО: | Marianne Loorents/Virumaa Teataja
В феврале Вируский уездный суд признал трех работников дома попечения Lille Kodu виновными в применении физического насилия по отношению к детям. Старший прокурор Сирье Мерило и помощник прокурора Элле Карм рассказали изданию Eesti Ekspress о том, как проходило расследование.
Во время встречи с журналистом старший прокурор Сирье Мерило и помощник прокурора Элле Карм не скрывали, что им пришлось проделать большую и нелегкую работу. Две толстые папки белого цвета, лежавшие на столе перед прокурорами, не оставляли в этом сомнений. В этих папках отражены самые серьезные нарушения, которые совершили сотрудники дома попечения по отношению к детям.