Три воспитательницы-изуверки и шесть бессловесных мальчиков. Прокуроры раскрыли подробности злодеяний в доме попечения Lille Kodu

Во время встречи с журналистом старший прокурор Сирье Мерило и помощник прокурора Элле Карм не скрывали, что им пришлось проделать большую и нелегкую работу. Две толстые папки белого цвета, лежавшие на столе перед прокурорами, не оставляли в этом сомнений. В этих папках отражены самые серьезные нарушения, которые совершили сотрудники дома попечения по отношению к детям.