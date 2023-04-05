ФОТО | Королевские ВВС Великобритании приступили к охране неба Эстонии

„Последние восемь месяцев небо Эстонии защищали истребители Eurofighter ВВС Германии. Впервые британские и немецкие пилоты действовали совместно в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства альянса. Мы благодарны ВВС Германии за их безупречную службу, а также мы рады вновь приветствоать Королевские ВВС Великобритании“, – отметил министр обороны Ханно Певкур.

Дежурное звено истребителей авиабазы Эмари находятся в круглосуточной готовности, в его задачи входит перехват воздушных целей с целью их идентификации. Кроме того истребители проводят тренировочные полеты.

Многофункциональный двухмоторный истребитель Eurofighter Typhoon является результатом совместной работы Германии, Италии, Испании и Великобритании. Он способен бороться за господство в воздухе, наносить удары по сухопутным и надводным целям, а также вести разведку.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Литве располагаются истребители F-16 ВВС Португалии и Румынии.

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