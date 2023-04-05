Эстония запретила доступ к сайтам, где люди продолжали смотреть российские каналы

„Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу Государственной канцелярии, упоминание российских каналов как важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие — с 40% до 18%. На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите инфопространства Эстонии была эффективной“, — сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

Для защиты инфопространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония к настоящему моменту ограничила доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу.

TTJA продолжит отслеживать телеканалы и интернет-страницы. Также ведомство продолжит информировать поставщиков телекоммуникационных услуги о телеканалах и сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить в связи с международными санкциями.

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В Эстонии зрителю по-прежнему доступен разнообразный русскоязычный медиаконтент. Например, департамент выдал разрешение на деятельность следующих русскоязычных каналов: „Канал 7“, „Канал 7+“, „Кино 7“, „Орсент ТВ“, „ОTV“, „Семейка“, „Super Baltic“, „Super Plus“, „3+ Эстония“. Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) также имеет собственный русскоязычный канал „ETV+“.

Список доменов, которые были запрещены на этот раз:

sweet-tv.net

rutv.work

rutv.monster

tverkran.net

rutv.pw

teleon.tv

sezon.tv

tv-only.online

ottv.xyz

on24tv.ru

televizorus.online

livehdtv.net

serialrus.tv

live-tv-channels.org

awtv.ru

2tv.one

galam-tv.com

viaway.com

smotreshka.tv

bgtrk.ru

sputnik24.tv

tv159.top

tv38.top

kino24.online

vsevtv.com

telegoo.cc

serial2go.com

allmake.net

ficus.tv

online-red.online

livetvcentral.com

tv124.top

tv96.top

tvrf.city

glaz-tv.net

tv2free.ru

federalnoe.tv

mediabay.tv

ontvtime.online

gipnomag.ru

tv-100.com

tas-ix.tv

ictv.cc

1tv.live

icanlive.tv

smotret-tv.live

naoblake.com

kinorai.org

rus24tv.net

uztv.top

uzbektv.net

ru1.su

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