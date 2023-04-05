Неожиданно: Эдуард Одинец уходит с поста генсека СДПЭ

„Я чувствую, что выполнил свои задачи на посту генсека. Партия добилась на выборах хорошего результата и попадет в правительство. Это позволяет мне теперь сосредоточиться на своих остальных обязанностях“, – сказал возглавляющий городское собрание Кохтла-Ярве Одинец, ставший генсеком партии в феврале 2022 года. В прошлом составе Рийгикогу Одинец возглавлял конституционную комиссию.



По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, он понимает желание Одинца после достижения важных целей сфокусироваться на новых задачах. „Чуть более года назад мы поставили перед собой цели, касавшиеся в том числе и парламентских выборов. И всё получилось. Я очень благодарен Эдуарду за проделанную работу на благо партии“, – отметил он.



Бывший депутат Рийгикогу и экс-старейшина волости Хийумаа Рейли Ранд подчеркнула, что собирается в первую очередь заняться развитием партийной организации, которая будет активно участвовать в политической жизни как страны, так и на уровне Европы.



„Я хочу, чтобы общество Эстонии было дружелюбным и заботливым. Где руку помощи протягивают всем, кто в этом нуждается, поскольку залогом безопасности Эстонии является достойный уровень жизни каждого“, – сказала она.



По словам Лаури Ляэнеметса, Рейли Ранд доказала свою эффективность как в руководящих органах партии, так и в должности руководителя местного самоуправления, а также в качестве лидера гражданского общества.



„Рейли обладает эмпатией, системным подходом к ведению дел и амбициозностью, что создает отличные предпосылки для управления партийной организацией. Но что еще важнее, Рейли – очень душевный человек“, – подчеркнул Ляэнеметс.



Совет уполномоченных партии соберется в эту субботу, 8 апреля. Правление предложит совету назначить Рейли Ранд исполняющей обязанности генерального секретаря на период до съезда партии, который пройдет в июне.



Рейли Ранд возглавляла волость Хийумаа, работала в Эстонском обществе НАТО и Министерстве экономики и коммуникаций, а также возглавляла недоходное объединение Lapse Huvikaitse Koda. Рейли Ранд закончила Тартуский университет по специальности социология, социальная работа и социальная политика.