Зеленые карты, оформленные для зарегистрированных в Эстонии автомобилей, перестанут действовать в России и Беларуси

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, предоставление страховой услуги стало практически невозможным, поскольку совершение денежных переводов между государствами затруднено.

„Договаривающиеся государства Европейской экономической зоны сообщили о расторжении договора о системе зеленой карты с Россией и Беларусью. Фонд дорожного страхования передал страховым обществам просьбу перестать выдавать зеленые карты, страховой период в случае которых заканчивается после 1 июня и в случае которых Россия и Беларусь не исключены из числа государств зоны действия карт, – сказал Потсепп. –

Важно отметить, что и ранее выданные зеленые карты будут действовать в России и Беларуси до 31 мая. Таким образом, начиная с 1 июня при совершении поездки в эти страны на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии, в любом случае придется покупать услугу дорожного страхования у местного страховщика. Это можно будет сделать, например, после пересечения границы“, – объяснил Потсепп.

Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования транспортного средства, который можно заказать у страхового общества вместе с эстонским полисом дорожного страхования.

LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Бюро зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также LKF организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.

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