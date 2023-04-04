Вице-канцлер Министерства экономики не внесла в декларацию свои опционы на акции Bolt, возник конфликт интересов

Сярав, которая с 2019 по 2021 годы работала руководителем отдела по связям с правительством и главой отдела глобального устойчивого развития компании Bolt, сообщила ERR, что до запроса национальной телерадиовещательной корпорации она не знала, что в декларации обязательно надо указывать данные об опционах.

„Я не внесла их в декларацию об экономических интересах, поскольку не считала нужным этого делать“, - сказала она.

Вице-канцлер пообещала сделать это как можно скорее, но во вторник система не работала, а в среду должно состояться плановое техническое обслуживание ИТ-систем.

По словам Сярав, ей предложили опционы, когда она начала работать в компании Bolt. Поскольку она проработала там два года, то по договору заработала 50% опционов.