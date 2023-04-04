Вам звонит полиция или это мошенники? Никогда и никому не называйте свои пин-коды!

По словам начальника криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ситуация вызывает беспокойство, так как люди все чаще из-за мошенников теряют почти все свои деньги. „С начала этого года мошенники стали очень активными и пользуются все более сложными приемами, чтобы выманивать у людей деньги. Однако обмана можно избежать и не стать жертвой мошенничества - не следует передавать свои пароли от Smart-ID, Mobiili-ID и ID-карты, а также не вводить их по просьбе кого бы то ни было. Напоминаю, что PIN2 - это электронная подпись, и ввести PIN2 означает то же самое, что и проставить подпись на бумаге,“ сказал полицейский.

За три месяца жертвами телефонных мошенников стали 143 человека, понесенный ими ущерб составляет около 776 000 евро. Мошенники находят разные предлоги для звонка: звонят якобы из департамента миграции, из банка, из полиции, чтобы получить личные данные и ПИН-коды людей, с помощью которых мошенники, к сожалению, получают и полный доступ к банковским счетам. Тамбре сказал, что мошенники, говорящие преимущественно на русском языке, звонят как с зарубежных номеров, так и со сгенерированных в цифровой среде номеров, когда на телефоне принимающего звонок высвечивается название или номер какого-нибудь учреждения. „Часто звонок якобы перенаправляется в другое учреждение, но на самом деле поступает очередному мошеннику. Я рекомендую прерывать такие звонки и блокировать номера.“