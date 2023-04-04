ВИДЕО | В центре Таллинна изменилось движение автобусов. Где найти нужную остановку?

„Странно, как пустынно сегодня в терминале, куда подевались пассажиры?“ - удивлялся в утренний час-пик пассажир, ожидавший автобуса в терминале „Виру“. Этот пассажир, которому нужен был автобус 1-го маршрута, удивлялся напрасно. С сегодняшнего дня и до 31 мая из терминала „Виру“ будут выезжать автобусы только1-го, 29-го, 40-го и 48-го маршрутов.

Автобусы остальных маршрутов, стартовавшие из терминала, теперь направляются в объезд. По сообщению мэрии, в связи со строительством второго этапа трамвайной ветки в Старый порт изменяются маршруты 27 автобусных линий.

Журналист Delfi понаблюдал за тем, что происходит в центре столицы в промежуток времени с 12 до 13 часов. В автобусном терминале было тихо и спокойно, хотя не укрылось от внимания, что многие пассажиры внимательно изучали планы движения, пытаясь разобраться, где находится нужная им остановка, и каков график движения.

Оживленно было на Театральной площади, здесь от остановки „Эстония“ отправляются автобусы линий номер 3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67 и 68. На остановке „Каубамая“ на улице Каубамая останавливаются троллейбусы 1-го и 3-го маршрутов, а также автобусы 2-го, 11-го, 42-го и 46-го маршрутов. Со стороны торгового центра „Каубамая“ останавливаются автобусы линий номер 3, 31, 46 и 55.

Новая временная остановка оборудована на улице Ахтри рядом с автобусной стоянкой „Хобуяама“. Общаясь на остановке с пассажирами, мы убедились, что горожане с одобрением относятся к строительству новой трамвайной ветки и понимают, что на то, чтобы привыкнуть к новой организации движения, потребуется время. Как посетовала одна женщина, поиски автобусной остановки затянулись. Девушка, долгое время находившаяся за границей, вообще была не в курсе, что с сегодняшнего дня движение автобусов изменилось, по ее словам, из-за этого она опоздала на косметическую процедуру.

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