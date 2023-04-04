ГРАФИК | Эстония снова в пятерке. Рост цен на продукты в ЕС местами лишает дара речи(26)
Страны Европы борются против дикого роста цен. Эстония в нескольких категориях находится в числе лидеров, но есть страны, где дела еще хуже.
Эстония по темпам роста цен на продукты питания находится на четвертом месте в Европе, чуть-чуть опережая Латвию. Впереди нас расположились Венгрия, Литва и Словакия. Причиной столь незавидного положения Венгрии стало то, что для борьбы с инфляцией в стране установили полоток цен на ряд товаров, но это привело к тому, что продавцы существенно подняли цены на те товары, потолка у которых не было. Это в конечном итоге вылилось в высокий показатель общей инфляции.
По всей Европе сильно подорожали молоко, сыр и яйца, а также масло и жир.
Смотрите подробности в графике!
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