ГРАФИК | Эстония снова в пятерке. Рост цен на продукты в ЕС местами лишает дара речи

Эстония по темпам роста цен на продукты питания находится на четвертом месте в Европе, чуть-чуть опережая Латвию. Впереди нас расположились Венгрия, Литва и Словакия. Причиной столь незавидного положения Венгрии стало то, что для борьбы с инфляцией в стране установили полоток цен на ряд товаров, но это привело к тому, что продавцы существенно подняли цены на те товары, потолка у которых не было. Это в конечном итоге вылилось в высокий показатель общей инфляции.