Финансовая инспекция наказала Luminor максимальным штрафом

Клиенты Luminor не смогли использовать забронированные по ошибке средства в течение двух дней, с 7 по 9 ноября. Допустив такую ошибку, банк нарушил требования по расчету платежа и совершил правонарушение в соответствии с § 113 (2) Закона о платежных учреждениях и учреждениях, занимающихся электронными деньгами. За такое деяние юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 32 000 евро.

„Банки играют очень важную роль в финансовом секторе. Если банк несколько дней показывает неверный баланс счета некоторым клиентам и из-за этого неправомерно в течение нескольких дней удерживает средства в общей сумме около миллиона евро, это очень серьезное нарушение. Это подрывает доверие не только к конкретному банку, но и ко всей финансовой системе. Нарушения такого рода в финансовом секторе недопустимы, поэтому Luminor получил максимальный штраф“, — сказал член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.

Luminor Bank AS может оспорить решение в установленном законом порядке.

„Luminor известно об опубликованном сегодня решении Финансовой инспекции по делу о проступке в отношении технического сбоя, произошедшего в ноябре 2022 года“, — заявил руководитель по коммуникации банка Карел Ханни.

Ханни признал, что Luminor сделал дополнительные инвестиции, продолжил расширять сотрудничество с партнерами для достижения стабильности в работе.

„Хотя мероприятия, запланированные для достижения целевого уровня стабильности, носят более долгосрочный характер, мы уже наблюдали в последнее время их положительное влияние на работу наших цифровых сервисов. Наша цель состоит в том, чтобы добиться определенных улучшений в глазах клиентов в ближайшие месяцы. В общении с надзорными органами политика носит прозрачный характер, а наших клиентов мы благодарим за их терпение“, — добавил Ханни.