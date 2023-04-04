ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если работодатель не выплатил зарплату?

По словам Кристьяна Леэ, юриста Advokaadibüroo LMP, первое, что нужно помнить - компания всегда должна оплачивать работнику выполненную работу.

„Отсутствие письменного трудового договора, испытательный срок или краткосрочная работа не дают работодателю права отказывать в выплате заработанных сумм. Хотя Закон о трудовом договоре гласит, что трудовой договор всегда должен быть заключен в письменной форме, в ситуации, когда работодатель не предоставил работнику письменный договор, трудовые отношения все равно остаются в силе, и работодатель обязан выплатить работнику заработную плату“, - сказал Леэ.

Некоторые работодатели пытаются производить вычеты из заработной платы, утверждая, что работник заставил работодателя понести расходы, сделал что-то не так или что работник несет ответственность за ущерб, причиненный работодателю. Хотя Закон о трудовом договоре предусматривает, что работник несет ответственность за ущерб, причиненный работодателю умышленно (ч. 1 ст. 74 ЗТД), если ущерб причинен по халатности со стороны работника (ч. 2 ст. 74 ЗТД), закон далее устанавливает ряд критериев, которые должны быть приняты во внимание при расчете суммы ущерба. Существует также отдельное соглашение о материальной ответственности работника (ч. 1 и 2 ст. 75 ЗТД), но оно должно быть заключено в письменной форме, в соответствии с правилами, изложенными в законе, и безосновательное применение материальной ответственности к работнику таким образом невозможно.