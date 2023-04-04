Эдуард Одинец о результатах выборов в Финляндии: это урок нам всем

Эдуард Одинец сказал, что не стоит говорить о проигрыше, партия утратила свою ведущую позицию партии премьер-министра, но тем не менее получила в новом Парламенте больше мест, чем у них было до сих пор. Хотя и меньше, чем получили их более правые соперники. Действительно, социал-демократическая партия действующего премьера Санны Марин хоть и стала третьей на выборах, при этом улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами – набрала 19,9% голосов и получила 43 мандата. Это на три больше, чем у нее было.

„Сразу надо смотреть, какими были темы, фокусные вопросы, на которых концентрировалась та или иная партия перед выборами, – комментирует ситуацию Эдуард Одинец. – Конечно, оппозиционным партиям всегда проще на критике коалиционных партий строить свои кампании. Если посмотрим на последние годы, когда социал-демократы были ведущей партией Финляндии, то на них пришлось много кризисов. Решения, которые принимала партия отразились на их рейтингах. Например, из-за непопулярных решений одной из главных тем стал появившийся государственный долг и необходимость урезания госбюджета. Это сыграло на пользу правым партиям“.

По мнению Эдуарда, финские социал-демократы могли бы затронуть друге темы, кроме тех, на которых они сконцентрировались, тогда, скорее всего, результат мог бы быть лучше