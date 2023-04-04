Эдуард Одинец о результатах выборов в Финляндии: это урок нам всем(5)
Социал-демократическая партия Финляндии на выборах заняла третье место. Парламентские выборы в Финляндии в прошедшее воскресенье выиграли партии, которые последние четыре года находились в оппозиции. RusDelfi задал вопрос генеральному секретарю Социал-демократической партии Эстонии Эдуарду Одинцу, почему, на его взгляд, их финские коллеги проиграли, и какие уроки из прошедших выборов в Финляндии может извлечь эстонская партия.
Эдуард Одинец сказал, что не стоит говорить о проигрыше, партия утратила свою ведущую позицию партии премьер-министра, но тем не менее получила в новом Парламенте больше мест, чем у них было до сих пор. Хотя и меньше, чем получили их более правые соперники. Действительно, социал-демократическая партия действующего премьера Санны Марин хоть и стала третьей на выборах, при этом улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами – набрала 19,9% голосов и получила 43 мандата. Это на три больше, чем у нее было.
„Сразу надо смотреть, какими были темы, фокусные вопросы, на которых концентрировалась та или иная партия перед выборами, – комментирует ситуацию Эдуард Одинец. – Конечно, оппозиционным партиям всегда проще на критике коалиционных партий строить свои кампании. Если посмотрим на последние годы, когда социал-демократы были ведущей партией Финляндии, то на них пришлось много кризисов. Решения, которые принимала партия отразились на их рейтингах. Например, из-за непопулярных решений одной из главных тем стал появившийся государственный долг и необходимость урезания госбюджета. Это сыграло на пользу правым партиям“.
По мнению Эдуарда, финские социал-демократы могли бы затронуть друге темы, кроме тех, на которых они сконцентрировались, тогда, скорее всего, результат мог бы быть лучше
„Три партии, которые набрали больше голосов, были примерно в одинаковой ситуации и процентная ставка у них оказалась почти одинаковой, но благодаря системе подсчетов голосов получилась разница такая, что социал-демократы могут оказаться теперь в оппозиции“, – говорит Одинец. Он считает, что финские коллеги слишком много уделили внимания только тем темам, которые близки их лояльным избирателям, они не искали новых избирателей, не выходили с новыми темами, которые, возможно, не настолько привязаны к партии, но могли бы заинтересоваться другие ниши избирателей. „Они играли на старых картах, на проверенных темах, мы видим, что они не забрали себе избирателей партий из коалиции, похожих на них по концепции, – рассуждает Одинец. – Это урок нам всем. Но никогда не знаешь, какую тактику избрать правильнее. Если заниматься другими темами, можно потерять лояльных избирателей. Как найти золотую середину и построить правильно в этом направлении кампанию, месседжи – это искусство, не всегда все получается идеально“.
Первое место на выборах в Финляндии заняла правая Национальная партия, на втором месте с 20,1% голосов оказались ультраправые „Настоящие финны“. Они получили на семь мандатов больше, чем раньше. Какие партии потеряли места в Парламенте? Это, например, центристы. Они лишились восьми мандатов и „зеленые“, которые потеряли семь мест в Парламенте.
Явка на выборах в соседней стране составила без малого 72%. Теперь Финляндию будут ждать недели коалиционных переговоров.
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