Зарезал охранника на глазах у полиции: убийца из Мустамяэ отправится за решетку на 15 лет

В июле прошлого года, одним поздним вечером, в общежитии на Акадеэмия теэ Мамкичев ударил ножом 69-летнего охранника, который от полученных травм скончался.

На самом деле полицию вызвали еще до эскалации ситуации. Сообщалось, что охраннику общежития на Академия теэ нужна помощь, чтобы выпроводить из здания одного мужчину.

Из звонка в центр тревоги следовало, что мужчина не должен был находиться в социальном доме, насчет чего даже имелось соответствующее распоряжение от мэрии города. О запрете ходатайствовала мать Мамкичева, которая сама проживает в этом доме и которую мужчина ранее там избивал.