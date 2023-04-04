04.04.2023, 13:45
Зарезал охранника на глазах у полиции: убийца из Мустамяэ отправится за решетку на 15 лет(7)
Для 49-летнего Алексея Мамкичева, который в июле прошлого года убил охранника в Мустамяэ, этот раз не был первым, поэтому преступление, совершенное летом, квалифицировали как убийство при отягчающих обстоятельствах. Сегодня суд признал его виновным.
В июле прошлого года, одним поздним вечером, в общежитии на Акадеэмия теэ Мамкичев ударил ножом 69-летнего охранника, который от полученных травм скончался.
На самом деле полицию вызвали еще до эскалации ситуации. Сообщалось, что охраннику общежития на Академия теэ нужна помощь, чтобы выпроводить из здания одного мужчину.