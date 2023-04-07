Наркотики заполонили улицы. Количество смертей от запрещенных веществ растет

Смерть от передозировки наркотиками снова собирает свою жатву. Прошлый год запомнился двумя характерными особенностями, которые давно стали проблемой не только для полиции, но и общества в целом. Во-первых, на рынок вернулись фентанилы и другие синтетические опиоиды. Во вторых, все чаще на черном рынке предлагают качественный кокаин. Именно по этим причинам в 2022 году количество связанных с употреблением наркотиков смертей увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом.