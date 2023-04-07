Новости Эстонии
07.04.2023, 21:50

Наркотики заполонили улицы. Количество смертей от запрещенных веществ растет

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Центральная криминальная полиция, силы которой направлены на то, чтобы ликвидировать цепи поставок синтетических опиоидов и кокаина, обещает, что смертей, вызванных употреблением наркотиков, станет меньше, пишет Eesti Päevaleht.

Смерть от передозировки наркотиками снова собирает свою жатву. Прошлый год запомнился двумя характерными особенностями, которые давно стали проблемой не только для полиции, но и общества в целом. Во-первых, на рынок вернулись фентанилы и другие синтетические опиоиды. Во вторых, все чаще на черном рынке предлагают качественный кокаин. Именно по этим причинам в 2022 году количество связанных с употреблением наркотиков смертей увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом.

Цифры не врут: если в 2021 году зарегистрировали 31 смерть от наркотиков, 39 смертей в 2021 году, то в 2022 году по результатам токсикологических анализов было отмечено 79 наркосмертей. Из них 38% были вызваны употреблением синтетических опиоидов, а именно веществ из группы нитазенов. Но кокаин и амфетамин, которые многие считают безопасными, тоже унесли жизни людей: кокаин стал причиной 15% смертей, передозировка амфетамина причиной 29% смертельных случаев.

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