Магазинные воры по всей Эстонии охотятся за водкой

Патрульный экипаж, который отреагировал на поступивший из тартуского магазина сигнал паники, задержал человека, пытавшегося украсть водку на общую сумму около 14 евро. Товар вернули магазину в неизменном виде. В Отепя задержали молодого человека, который пытался украсть литровую бутылку водки. В обоих случаях была вызвана полиция, далее нарушителями занимались стражи порядка.

В Тюри произошло даже два происшествия, связанных с кражей алкогольных напитков. Так, мужчина пытался пройти с несколькими бутылками алкоголя мимо касс, не заплатив, а несколько дней спустя женщина попыталась украсть две бутылки водки.

„На прошлой неделе воры действительно нацелились главным образом на водку. Если добавить к этому кражи пива и продуктов питания, то происшествий было много, что тревожит. Надеемся, оставшаяся часть весны пройдет спокойнее“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

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