Могут ли украинским беженцам не продлить ВНЖ? Все нюансы!

Знание эстонского в будущем не пригодится — в планах вернуться в Украину

Украинка Татьяна из Херсона — одна из тех, кто приехал в Эстонию после самого начала войны. Женщина уже четыре раза сменила работу, но пока так и продолжает находиться в поиске той, которая, по ее словам, будет по душе. Сейчас подходит время продления временной защиты, и пока беженка планирует остаться в Эстонии. Правда, волнуется, что получить снова заветный официальный документ будет сложно.

„Из-за эстонского. Почти весь этот год я не хотела идти учить язык, — рассказывает на условиях анонимности Татьяна. — Я считаю, что мне эстонский не нужен совсем“. Женщина рассказывает, что работа ее связана с тяжелым физическим трудом и полным отсутствием общения с эстоноязычными жителями страны.

„На такой работе главное — выносливость и здоровье. А мозги не сильно-то и нужны. Трудись усерднее, зарабатывай побольше“, — размышляет вслух Татьяна.

Также украинка отмечает, что знание эстонского ей в будущем не пригодится, ведь когда военные действии закончатся, женщина планирует вернуться домой.