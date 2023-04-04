Могут ли украинским беженцам не продлить ВНЖ? Все нюансы!(6)
Больше года назад Эстония стала принимать украинских беженцев, выдавая временную защиту. Такой вид на жительство получают сроком на один год, и сейчас те беженцы, которые прибыли в страну из-за войны, продлевают свои документы. Какие условия должны выполнить украинцы, которые решили пока остаться в Эстонии и продлить свою временную защиту? Могут ли отказать в защите? И почему многие бояться подавать документы на продление из-за эстонского языка? Разбирался RusDelfi.
Знание эстонского в будущем не пригодится — в планах вернуться в Украину
Украинка Татьяна из Херсона — одна из тех, кто приехал в Эстонию после самого начала войны. Женщина уже четыре раза сменила работу, но пока так и продолжает находиться в поиске той, которая, по ее словам, будет по душе. Сейчас подходит время продления временной защиты, и пока беженка планирует остаться в Эстонии. Правда, волнуется, что получить снова заветный официальный документ будет сложно.
„Из-за эстонского. Почти весь этот год я не хотела идти учить язык, — рассказывает на условиях анонимности Татьяна. — Я считаю, что мне эстонский не нужен совсем“. Женщина рассказывает, что работа ее связана с тяжелым физическим трудом и полным отсутствием общения с эстоноязычными жителями страны.
„На такой работе главное — выносливость и здоровье. А мозги не сильно-то и нужны. Трудись усерднее, зарабатывай побольше“, — размышляет вслух Татьяна.
Также украинка отмечает, что знание эстонского ей в будущем не пригодится, ведь когда военные действии закончатся, женщина планирует вернуться домой.