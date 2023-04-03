Пятнадцати бывшим депутатам Рийгикогу выплатят солидные компенсации(24)
Канцелярия Рийгикогу выплатит 15 бывшим депутатам парламента компенсацию. 14 политиков получат компенсацию в размере шести месячных зарплат, а еще один - в размере трех месячных зарплат, пишет ERR.
Решение о выплате компенсации было подписано директором канцелярии Рийгикогу Антеро Хабихтом 3 апреля.
Право на шестимесячную компенсацию получили бывшие депутаты Рийгикогу, которые проработали в парламенте прошлого созыва минимум один год и уже ни при каких условиях не попадут в новый состав. Таких набралось 14 человек: Руубен Каалеп (EKRE), Майлис Репс, Михаил Корб, Марика Туус-Лаул, Виктор Васильев (все - Центристская партия), Сулев Каннимяэ, Хейки Краних, Марко Торм (все - Партия реформ), Кальви Кыва, Индрек Саар (оба - Социал-демократическая партия), Виктория Ладынская-Кубитс, Свен Сестер (оба - Isamaa), беспартийные Мартин Репинский и Михаил Стальнухин.
Право на трехмесячную компенсацию имели бывшие депутаты Рийгикогу, которые проработали в парламенте прошлого созыва меньше одного года и уже ни при каких условиях не попадут в новый состав. Под эти требования попал только Сийм Кийслер из партии „Правые“.
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