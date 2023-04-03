Новости Эстонии
03.04.2023, 21:15

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Урмас Рейнсалу: нельзя исключать, что Россия может устроить этническую чистку в странах Балтии

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По словам Урмаса Рейнсалу, вариант скорейшего окончания войны — это капитуляция Украины.
По словам Урмаса Рейнсалу, вариант скорейшего окончания войны — это капитуляция Украины.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa), срок полномочий которого скоро подходит к концу, за время своего второго срока на этой должности провел в Украине в общей сложности целый месяц. „Заниматься внешней политикой и победой Украины — это историческая миссия: не только для меня лично, но, думаю, для всех эстонских политиков и для всего нашего поколения, если мы говорим о выживании нации. Обычно мы говорим об этом в контексте демографических проблем, но сейчас речь идет именно о нашем физическом существовании,“ — говорит Рейнсалу. Большое интервью EPL.

Если бы внешняя политика Эстонии и умение страны постоять за себя были человеком, как бы вы описали его характер?

Всегда бывает полезно описывать характеры людей, обращаясь к видам животных, ведь и дети узнают о человеческой природе и поведении именно таким образом. Кто мы, обращающиеся к союзникам и дающие понять, что третьего пути у нас нет, — сторожевые псы или пастушьи собаки?

Каков наиболее реалистичный путь к скорейшему прекращению войны в Украине?

Это путь, по которому мы не должны идти в интересах нашего собственного достоинства, достоинства Украины и всего человечества. Если вы спрашиваете, как закончить войну, то самый быстрый способ — это капитуляция. Она может принимать разные формы. Можно просто выйти с белым флагом, продать свое право первородства за чечевичную похлебку и купить недолговечный мир, зная, что ваш смертельный враг скоро снова нападет на вас, и, возможно, на других.

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