БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Урмас Рейнсалу: нельзя исключать, что Россия может устроить этническую чистку в странах Балтии(68)
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa), срок полномочий которого скоро подходит к концу, за время своего второго срока на этой должности провел в Украине в общей сложности целый месяц. „Заниматься внешней политикой и победой Украины — это историческая миссия: не только для меня лично, но, думаю, для всех эстонских политиков и для всего нашего поколения, если мы говорим о выживании нации. Обычно мы говорим об этом в контексте демографических проблем, но сейчас речь идет именно о нашем физическом существовании,“ — говорит Рейнсалу. Большое интервью EPL.
Если бы внешняя политика Эстонии и умение страны постоять за себя были человеком, как бы вы описали его характер?
Всегда бывает полезно описывать характеры людей, обращаясь к видам животных, ведь и дети узнают о человеческой природе и поведении именно таким образом. Кто мы, обращающиеся к союзникам и дающие понять, что третьего пути у нас нет, — сторожевые псы или пастушьи собаки?