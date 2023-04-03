Леонид Парфенов в Таллинне: если кто-то считает, что Эстония вошла в братскую семью народов СССР, то ветер ему в паруса

Как убедить людей в том, что в 1940 году действительно произошла оккупация Эстонии?

Я думаю, что с некоторыми просто не надо дискутировать. Если кто-то считает, что Эстония вошла в братскую семью народов СССР, то ветер ему в паруса! Оставьте его в этих иллюзиях! Если его жизнь ничему не учит, вы не найдете аргументов. Это так же, как спорить с человеком, который полагает, что сейчас идет освобождение Украины — пока его не поправит время, он не разочаруется в своих нынешних идеалах.

Голодомор — это геноцид украинской нации или неумелое управление государством?

Это результат коллективизации. Голодомор был и в России, и в Казахстане, погибших больше всего именно там, казахский этнос сократился наполовину. Этим преодолевалось сопротивление деревни — хотя в документах это не отразилось. Ну, и вообще люди рассматривались как инструмент для достижения целей, которые ставила власть, и даже как препятствие. Люди как расходный материал — это было и в деревне, и в городах. Но в деревне это было еще страшнее: а) деться некуда б) в советском проекте сельское хозяйство всегда было отстающим, так как человек на земле — это образ жизни.

Будет ли Россия свободной демократической страной — ваш прогноз?

Когда именно, загадывать не буду, но то, что Россия рано или поздно вернется в Европу, для меня совершенно очевидно.