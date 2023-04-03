Сеть автозаправок бросила вызов крупным конкурентам и запустила акцию

Цены для постоянных клиентов Terminal на всех автозаправках следующие: 95-й бензин стоит 1,589 евро и 98-й бензин стоит 1,629 евро за литр с картой клиента. Литр дизельного топлива стоит 1,479 евро.

Акция действует на всех заправах Terminal Oil, в том числе автоматических. Для получения скидки клиент перед оплатой должен предъявить ИД-карту, на которую зарегистрирована карта клиента Terminal.

„Мы рады, что в эту короткую рабочую неделю сможем посодействовать поездкам и предложить такую возможность, — сказал исполнительный директор Terminal Йорген Ыйгус. — Ни в коем случае не нужно бояться очередей, поскольку скидку можно получить и при оплате через приложение Cloudics“.

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