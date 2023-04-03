Неожиданное решение ОПЕК+ сократить добычу нефти отразится и на автозаправках Эстонии(6)
В воскресенье объединяющий крупнейших в мире производителей нефти картель OPEC+ нанес по мировому рынку крученый удар, сообщив о дальнейшем сокращении добычи нефти более чем на 1,1 миллиона баррелей в сутки, во второй половине года ежедневная нефтедобыча снизится до 1,6 миллиона баррелей, пишет издание Delfi Ärileht.
Для участников рынка и аналитиков принятое решение стало неожиданностью: еще недавно Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики Саудовской Аравии, которой в OPEC+ принадлежит пальма первенства по объемам, говорил о том, что для пересмотра соглашения об уровне добычи нефти нет причин. Кроме того, беспрецедентным можно считать и то, как сообщили о принятом решении: как правило, о таких важных решениях сообщают после организуемых картелей заседаний. Предание огласке нынешнего плохо скоординированного плана сокращения нефтедобычи свидетельствует о том, что OPEC+ торопился с принятием решения.
Если в начале года мировые цены на нефть были стабильными, что устраивало страны-производители, то в последние две недели на фоне банковского кризиса стали таять цены и на черное золото. Цена сырой нефти марки Brent снизилась до 70 долларов за баррель, что, по мнению участников рынка, представляет высокий риск для мировой экономики. Неожиданное сокращение объемов нефтедобычи производители нефти объяснили желанием обеспечить стабильность рынков.
Поскольку „добровольные“ сокращения производства объявлены до конца 2023 года, рынки будут испытывать дополнительное ценовое давление. Как считает Международное энергетическое агентство и другие аналитики, во второй половине текущего года будет наблюдаться определенный дефицит нефти, и каждый баррель, которого лишится мировой рынок, еще больше нарушит равновесие между спросом и предложением. Все же следует учитывать, что поскольку некоторые страны OPEC+ уже сейчас добывают нефти меньше установленной квоты, то реально нефтедобыча не понизится до обещанного уровня. Кроме того, Россия, продлившая до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки, не выйдет на мировые рынки, так как снизится объем потребления отечественного сектора переработки сырья.
Остаются под вопросом прогнозы насчет спроса: неуверенная ситуация в экономике и силовая политика Центробанков в отношении процентных ставок ограничивают нефтяной голод западных стран. По прогнозам аналитиков, во второй половине года спрос на нефть достигнет высокого уровня, не последнюю роль в этом сыграет растущий спрос на нефть в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Что касается спроса на нефть со стороны Китая, то опубликованные в понедельник утром данные о заказах местных производственных предприятий показывают, что в марте объемы производства оставались на том же уровне, что в феврале. Как считают аналитики, сокращение нефтедобычи может повлиять на цену на нефть в пределах 10 долларов. В понедельник утром сырая нефть марки Brent уже подорожала на 5% или на 4 доллара.
Сейчас сложно прогнозировать, когда растущие цены на нефть окажут влияние на конечный продукт, и цены на автозаправках Эстонии поползут вверх. Тем не менее, следует отметить, что в последний раз в Эстонии цены на заправках снизились 17 марта, но после этого цены на моторный бензин выросли почти на 10%. В отличие от соседних стран это повышение еще не коснулось наших автозаправок. Потребителям топлива остается утешаться только тем, что в природе наступает весна, ведь на топливных рынках, скорее всего, скоро задуют холодные осенние и зимние ветры.
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