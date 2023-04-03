Неожиданное решение ОПЕК+ сократить добычу нефти отразится и на автозаправках Эстонии

Для участников рынка и аналитиков принятое решение стало неожиданностью: еще недавно Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики Саудовской Аравии, которой в OPEC+ принадлежит пальма первенства по объемам, говорил о том, что для пересмотра соглашения об уровне добычи нефти нет причин. Кроме того, беспрецедентным можно считать и то, как сообщили о принятом решении: как правило, о таких важных решениях сообщают после организуемых картелей заседаний. Предание огласке нынешнего плохо скоординированного плана сокращения нефтедобычи свидетельствует о том, что OPEC+ торопился с принятием решения.

Если в начале года мировые цены на нефть были стабильными, что устраивало страны-производители, то в последние две недели на фоне банковского кризиса стали таять цены и на черное золото. Цена сырой нефти марки Brent снизилась до 70 долларов за баррель, что, по мнению участников рынка, представляет высокий риск для мировой экономики. Неожиданное сокращение объемов нефтедобычи производители нефти объяснили желанием обеспечить стабильность рынков.

Поскольку „добровольные“ сокращения производства объявлены до конца 2023 года, рынки будут испытывать дополнительное ценовое давление. Как считает Международное энергетическое агентство и другие аналитики, во второй половине текущего года будет наблюдаться определенный дефицит нефти, и каждый баррель, которого лишится мировой рынок, еще больше нарушит равновесие между спросом и предложением. Все же следует учитывать, что поскольку некоторые страны OPEC+ уже сейчас добывают нефти меньше установленной квоты, то реально нефтедобыча не понизится до обещанного уровня. Кроме того, Россия, продлившая до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки, не выйдет на мировые рынки, так как снизится объем потребления отечественного сектора переработки сырья.