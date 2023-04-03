Касается всех! Полиция ждет ваших сообщений о лихачах

Происходящее в дорожном движении касается всех, и дорожная толока является хорошим решением для того, чтобы каждый человек мог внести свой вклад в обеспечение всеобщей безопасности. Для того, чтобы отметить на веб-сайте подсказку, на карте необходимо выбрать правильное место и промежуток времени, когда водители больше всего превышают скорость, и описать свои наблюдения. „С помощью как можно более точных данных мы сможем быть в местах, где нас больше всего ждут и где в нас больше всего нуждаются“, – сказала Лойго и добавила, что в этом году дорожная толока будет впервые длиться всю неделю, чтобы полицейские смогли проверить как можно больше проблемных мест.