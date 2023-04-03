Медведев стал лучшим теннисистом сезона после исторической победы

Россиянин 2 апреля победил в финале турнира серии „Мастерс“ в Майами итальянца Янника Синнер, которого он в феврале обыграл в матче за титул на турнире в Роттердаме. Представитель России второй раз в истории играл в финале турнира в Майами, который проходит с1985 года. В 2008 году это удалось Николаю Давыденко, победившему в финале Рафаэля Надаля, пишет РБК.



Благодаря успешному выступлению он обошел Новака Джоковича, который пропустил американские турниры серии „Мастерс“ из-за отказа властей США в специальном разрешении на въезд в страну по причине отсутствия прививки от COVID-19.



Медведев является четвертой ракеткой мира, на его счету 18 титулов ATP в карьере. Россиянин начал сезон провально. Впервые с 2018 года не смог выйти в четвертый круг Australian Open, после чего впервые с 2019-го вылетел из топ-10.



В середине россиянин выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. А на предыдущем „Мастерсе“ в Индиан-Уэллсе дошел до финала, где проиграл Алькарасу. Победная серия россиянина остановилась на 19 матчах. После неудачи в Австралии он одержал 25 побед и потерпел одно поражение.



Серия „Мастерс“ уступает по престижности только „Большому шлему“ и Итоговому турниру.



Очки в чемпионской гонке начисляются так же, как в рейтинге ATP, но обнуляются с новым годом. Первая восьмерка гонки квалифицируется на Итоговом турнире ATP.



Чемпионская гонка ATP от 3 апреля

1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 3030.



2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2430.



3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1910.



4 (7). Янник Синнер (Италия) — 1735.



5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1570.



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