ФОТО | Новые трамваи начнут тестировать на улицах Таллинна уже через 9 месяцев. Чем они будут отличаться от старых?

Член правления TLT Андрей Новиков подтвердил, что процесс производства трамваев в настоящее время идет по графику, а это значит, что команда компании активно готовится к тому, чтобы через девять месяцев начать тестирование нового трамвая Pesa Twist в столице. „Я могу заверить, что новые трамваи будут еще более комфортными и предложат пассажирам действительно приятные поездки. Возможно, самое большое изменение в новом трамвае заключается в том, что вместо обычных четырех дверей теперь можно входить и выходить через пять дверей. Мы также сотрудничали с различными организациями людей с особыми потребностями, чтобы спроектировать новые трамваи таким образом, чтобы им было легче ими пользоваться. В трамваях 65 сидячих мест, а общая вместимость составляет 300 пассажиров. Новые трамваи имеют в основном низкопольный пассажирский салон, что обеспечивает безопасное и комфортное использование для пассажиров с различными потребностями. Трамваи будут оснащены современными системами информирования пассажиров и продажи билетов, а также системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности пассажиров. Будет установлена система приоритета, позволяющая трамваям проходить перекрестки в приоритетном порядке, с возможностью дистанционной диагностики. И в кабине водителя, и в салоне для пассажиров будут установлены кондиционеры“, - пояснил член правления TLT, добавив, что новые трамваи будут работать на 100% экологически чистой электроэнергии, как и все таллиннские трамваи и троллейбусы. „Кроме того, трамваи позволят энергию, вырабатываемую при торможении, возвращать в контактную сеть, что сэкономит значительное количество потребляемой энергии“, - сказал Андрей Новиков.