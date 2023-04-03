ФОТО | Новые трамваи начнут тестировать на улицах Таллинна уже через 9 месяцев. Чем они будут отличаться от старых?(1)
Согласно договору, первый новый трамвай от польского производителя трамваев и поездов PESA прибудет в столицу уже в начале нового года, чтобы пройти испытания на трамвайных линиях Таллинна. На сегодняшний день были согласованы последние детали как по внешнему виду трамваев, так и по их внутренней комплектации. Таким образом, производитель может начать процесс по строительству трамваев. Всего же в Таллинн должны прибыть 23 трамвая PESA Twist.
Член правления TLT Андрей Новиков подтвердил, что процесс производства трамваев в настоящее время идет по графику, а это значит, что команда компании активно готовится к тому, чтобы через девять месяцев начать тестирование нового трамвая Pesa Twist в столице. „Я могу заверить, что новые трамваи будут еще более комфортными и предложат пассажирам действительно приятные поездки. Возможно, самое большое изменение в новом трамвае заключается в том, что вместо обычных четырех дверей теперь можно входить и выходить через пять дверей. Мы также сотрудничали с различными организациями людей с особыми потребностями, чтобы спроектировать новые трамваи таким образом, чтобы им было легче ими пользоваться. В трамваях 65 сидячих мест, а общая вместимость составляет 300 пассажиров. Новые трамваи имеют в основном низкопольный пассажирский салон, что обеспечивает безопасное и комфортное использование для пассажиров с различными потребностями. Трамваи будут оснащены современными системами информирования пассажиров и продажи билетов, а также системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности пассажиров. Будет установлена система приоритета, позволяющая трамваям проходить перекрестки в приоритетном порядке, с возможностью дистанционной диагностики. И в кабине водителя, и в салоне для пассажиров будут установлены кондиционеры“, - пояснил член правления TLT, добавив, что новые трамваи будут работать на 100% экологически чистой электроэнергии, как и все таллиннские трамваи и троллейбусы. „Кроме того, трамваи позволят энергию, вырабатываемую при торможении, возвращать в контактную сеть, что сэкономит значительное количество потребляемой энергии“, - сказал Андрей Новиков.
Директор по обслуживанию Ханнес Фалтен добавил, что новые трамваи дополнят трамвайный парк Таллиннского городского транспорта, который сегодня состоит из 64 трамваев. Цель приобретения дополнительных трамваев - дальнейшее улучшение качества услуг столичного общественного транспорта, обновление и увеличение парка и, таким образом, расширение сферы действия трамвайного сообщения. „Строительство трамвайной линии до Старой гавани, которое сейчас находится в активной фазе, вызывает много эмоций и некоторые неудобства, но все это окупится сторицей, когда новая линия будет завершена и таллиннцы смогут наслаждаться поездками на новых трамваях“, - сказал Фалтен, добавив, что с появлением новых трамваев TLT сможет обслуживать больше пассажиров, как при нынешней нагрузке, так и после завершения строительства линии до Старой гавани.
Фалтен заверил, что TLT как поставщик услуг по обслуживанию клиентов хочет предложить лучший в столице общественный транспорт, а для этого необходимо инвестировать в приобретение транспортных средств, планирование новых (трамвайных) маршрутов и обучение водителей общественного транспорта, что поможет сделать общественный транспорт более комфортным, качественным и экологичным для пассажиров.
TLT обслуживает пассажиров на 72 автобусных, 4 троллейбусных и 4 трамвайных линиях, причем в часы пик работает 441 автобус, 32 троллейбуса и 47 трамваев. В последние годы было приобретено 20 новых трамваев CAF, а трамваи KT4 и KT6 были отремонтированы или переоборудованы.
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