Полиция разыскивает 16-летних юношей, покинувших семейный дом в Раквере

Керт ростом почти 173 см, у него короткая стрижка. Он может быть одет в черную куртку и черную толстовку с капюшоном, светло-серые спортивные штаны Nike и черно-белые кроссовки Nike.

Сандер ростом 168 см, у него также короткая стрижка. Когда он покинул семейный дом, на нем была куртка, которая может быть белой или черной в зависимости от того, как ее носить, а также серая толстовка с капюшоном. На нем были темные спортивные штаны Nike и бело-черно-красные кроссовки Nike.

Мальчики, скорее всего, одеты в ту же одежду, что и на фотографиях, где они одни. Ребята могут быть в Раквере, Винни или Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел мальчиков после их исчезновения или знает их местонахождение, позвонить по номеру 112.