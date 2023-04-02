Экономика
02.04.2023, 20:42

Затопили соседей? Большинству собственников квартир придется самим оплачивать причиненный себе и соседям ущерб

 
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

В Эстонии 25 процентов жилья не застраховано, только половина собственников жилья оформили страхование ответственности, пишет Delfi Ärileht.

В 2022 году средний ущерб, связанный со страхованием жилья, составил 1430 евро. Однако соседям был причинен куда более значительный ущерб. По данным Эстонского союза страховых обществ (EksL), средний ущерб, связанный со страхованием ответственности, составил 1720 евро. Как отмечает Эстонский союз страховых обществ, стороны чаще всего не думают о страховании ответственности. „Если, например, в результате протечки пострадает квартира, расположенная ниже этажом, страхование ответственности позволит возместить ущерб. Но если такое страхование не оформлено, причиненный соседям ущерб придется возмещать владельцам квартиры, в которой случилась протечка“, - сказал член правления EksL Андрес Пийрсалу. По его словам, в большинстве случаев страховые фирмы имеют дело со страхованием жилья, случаев страхования ответственности значительно меньше, и стоит такое страхование дороже. В прошлом году было отмечено 29 400 случаев страхования жилья и всего 1700 случаев страхования ответственности, связанных с жильем. По словам Пийрсалу, 25 процентов жилья не застраховано и только половина собственников жилья оформили страхование ответственности.

Ущерб из-за протечек является самым распространенным видом ущерба, который причиняют соседям. Довольно часто страдают соседи и из-за ремонта в чужой квартире. Как отметил Пийрсалу, о страховании ответственности может идти речь и в случае, если, например, дети причинили ущерб чужому имуществу, и расплачиваться приходится родителям. Ответственность ложится на собственника дома и в том случае, если ущерб наносят предметы, поднятые в воздух ветром во время бури, или сломанные деревья. Нередки случаи, когда из-за упавшей с крыши дома глыбы льда страдают прохожие или припаркованные автомобили. В этом случае, как пояснил Пийрсалу, владельцу дома придется учитывать требование о возмещении причиненного ущерба.

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