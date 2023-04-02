Новости Эстонии
02.04.2023, 11:43

В Пыхья-Таллинне начинаются тренировки по скандинавской ходьбе

 
Kepikõnd
Kepikõnd
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Управа Пыхья-Таллинна уже девятый сезон организует серию бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе „Приходи ходить!“. Первая тренировка в сезоне состоится 6 апреля в 11 часов.

„По предложению жителей района в этом году тренировки начнутся на месяц раньше. Ждем всех желающих на тренировку в парке на Штромке уже 6 апреля в 11 часов. Тренировки проводит опытный тренер Рене Меймер, под чьим руководством можно освоить правильную технику скандинавской ходьбы“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Бесплатные тренировки проходят каждую неделю с апреля до конца сентября по четвергам в 11 часов. Участие бесплатное. Сбор на площадке, где раньше находился пляжный дом на Штромке (Пельгуранна, 58). При необходимости, участнику на время тренировки выдадут палки для ходьбы.

Информация про тренировки на Facebook здесь.

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