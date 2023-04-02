Любопытство не порок, а большое свинство: чиновники запрашивают информацию в базах данных из личного интереса

В том, что врачам доступны истории болезни пациентов, нет ничего удивительного. Для того и создан портал пациента (digilugu.ee), чтобы человек, обращаясь к разным врачам-специалистам, не рассказывал каждый раз о проблемах со здоровьем, о результатах анализов и перенесенных операциях. Но это не значит, что любой врач может запросто заходить в базу данных и из простого любопытства интересоваться данными о здоровье своих родственников.