02.04.2023, 14:22
Любопытство не порок, а большое свинство: чиновники запрашивают информацию в базах данных из личного интереса(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государственный контроль обратил внимание на то, что чиновники без особого труда получают доступ к двум содержащим деликатную информацию базам данным, пишет издание Eesti Päevaleht.
В том, что врачам доступны истории болезни пациентов, нет ничего удивительного. Для того и создан портал пациента (digilugu.ee), чтобы человек, обращаясь к разным врачам-специалистам, не рассказывал каждый раз о проблемах со здоровьем, о результатах анализов и перенесенных операциях. Но это не значит, что любой врач может запросто заходить в базу данных и из простого любопытства интересоваться данными о здоровье своих родственников.