Новости Эстонии
02.04.2023, 14:22

Любопытство не порок, а большое свинство: чиновники запрашивают информацию в базах данных из личного интереса

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Нельзя искать в базе данных информацию о знакомом, руководствуясь личным интересом.
Нельзя искать в базе данных информацию о знакомом, руководствуясь личным интересом.
ФОТО: Hendrik Osula | Delfi Meedia

Государственный контроль обратил внимание на то, что чиновники без особого труда получают доступ к двум содержащим деликатную информацию базам данным, пишет издание Eesti Päevaleht.

В том, что врачам доступны истории болезни пациентов, нет ничего удивительного. Для того и создан портал пациента (digilugu.ee), чтобы человек, обращаясь к разным врачам-специалистам, не рассказывал каждый раз о проблемах со здоровьем, о результатах анализов и перенесенных операциях. Но это не значит, что любой врач может запросто заходить в базу данных и из простого любопытства интересоваться данными о здоровье своих родственников.

В Инспекцию по защите данных была подана жалоба в связи с тем, что работник здравоохранения в течение двух лет обращался с юридически необоснованными запросами в информационную систему здоровья в отношении своего знакомого.

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