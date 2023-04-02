Изменение климата вызывает в Эстонии все более интенсивные дожди

„Наш анализ показал, что в будущем у нас будут значительно чаще идти такие интенсивные дожди. Другими словами, такой дождь, который у нас был, например, раз в два года, теперь идет каждый год, дождь, который был, например, раз в пять лет, сейчас, может быть каждый второй или третий год“, – пояснил заведующий кафедрой сельского строительства и водного хозяйства Эстонского университета естественных наук Тоомас Тамм.