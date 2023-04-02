Участники коалиционных переговоров не исключают установления равенства брака. Вопрос вновь обсудят на следующей неделе(3)
Несмотря на заявление социал-демократов и „Eesti 200“, что они поддерживают равенство брака, Партия реформ хочет принять лишь прикладные акты к Закону о совместном проживании. Вопрос о равенстве брака снова будет обсуждаться на следующей неделе, но никто из партнеров не хочет говорить о том, какие возможные соглашения могут быть достигнуты.
Как сказал председатель реформистской фракции Март Вырклаэв, равенство брака, как и другие открытые вопросы, партнеры по коалиции обсудят на начинающейся неделе. По его словам, Партия реформ по-прежнему поддерживает принятие прикладных актов к Закону о совместном проживании, однако окончательное мнение в отношении равенства брака должно быть сформировано в партнерами в ходе переговоров. Как добавил Вырклаэв, вопрос о равенстве брака партия обсуждала больше, чем другие темы.