В Пыхья-Таллинне пьяный водитель спровоцировал ДТП, три человека пострадали

ДТП случилось в 21:58 на улице Тёэстузе, Пыхья-Таллинн, когда 38-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, управлявшая легковым автомобилем Lexus RX400H, не уступила дорогу автомобилю Toyota Auris, за рулем которого был 22-летний мужчина.