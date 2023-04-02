ЧП и криминал
02.04.2023, 08:19

В Пыхья-Таллинне пьяный водитель спровоцировал ДТП, три человека пострадали

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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В субботу, 1 апреля, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадали три человека, пишет rus.err.ee.

ДТП случилось в 21:58 на улице Тёэстузе, Пыхья-Таллинн, когда 38-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, управлявшая легковым автомобилем Lexus RX400H, не уступила дорогу автомобилю Toyota Auris, за рулем которого был 22-летний мужчина.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Водителей транспортных средств и находившегося в Toyota 47-летнего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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