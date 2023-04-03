Какие возможности государство предоставляет для бесплатного изучения эстонского языка?
14 марта в Эстонии отмечают День родного языка. Под родным в данном случае, конечно, подразумевается эстонский язык, хотя не для всех жителей нашей страны он таковым является. Однако у многих есть желание освоить эстонский язык так, чтобы свободно общаться на нем в разных обстоятельствах. Государство со своей стороны вкладывает деньги, чтобы дать людям такую возможность, организуя бесплатные курсы эстонского языка и различные проекты. „МК-Эстония“ выяснила, где можно „подтянуть“ свой уровень.
Результаты последней переписи показали, что государственным языком в нашей стране владеют 84% населения. Для 67% это родной язык, и только для 17% иностранный. Причем лучше всего эстонским как иностранным владеют местные финны – 56%. Из числа же местных русскоязычных людей только 50% владеют эстонским языком.
Различные возможности
Бесплатное обучение языку за счет государства предлагает Фонд интеграции. Работающие при нем Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве уже не первый год помогают как местным жителям, так и иностранцам освоить сложный на первый взгляд эстонский язык.
Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1 проходит два раза в год – в январе и августе. Но кроме курсов языка здесь есть и много других обучающих мероприятий. Специалисты Фонда интеграции помогут подобрать подходящий способ обучения в зависимости от возможностей человека.
„Большинство предлагаемых нами возможностей предназначено для взрослых: языковые курсы, курсы по правильному произношению, специальные курсы, языковые кафе, языковые клубы, языковая рулетка, учебные поездки и множество других мероприятий, которые позволяют изучать язык на протяжении всего года. В дополнение к ним мы проводим такие проекты, как, например, программа друзей эстонского языка (Keelesõber), в рамках которой сотни учащихся могут практиковать язык с волонтером, владеющим эстонским языком. Кроме этого, мы консультируем в выборе способов изучения эстонского языка, а также предоставляем материалы для самостоятельного изучения“, – говорит Дмитрий Московцев, директор Фонда интеграции.
Детям и молодежи фонд предлагает возможности изучать эстонский язык и культуру вне школьной программы – например, проводя лето в эстоноязычных семьях или в языковых лагерях.
„Мы заботимся о том, чтобы обучение соответствовало ожиданиям учащихся –было увлекательным, учитывало будничную жизнь и приносило ожидаемые результаты. Поэтому мы вышли далеко за рамки привычного обучения: сейчас можно изучать эстонский в интернете и, посещая интересные места, практиковать изученное в общении с носителями языка. А также – развивать навыки на интересных мероприятиях. Как отзывы, так и статистика подтверждают, что эти возможности интересны всем учащимся, независимо от их возраста, происхождения, мотивации и опыта. Более того, иногда интерес к нашему обучению превышает наши возможности“, – добавляет Московцев.
В этом году на изучение эстонского языка и вспомогательные мероприятия у Фонда интеграции запланировано 4 миллиона евро, к которым в течение года добавятся средства из фондов Европейского союза. Отдельное финансирование запланировано на изучение эстонского языка в рамках программы адаптации, в том числе – для получателей временной защиты.
В Эстонии стало больше языков
Результаты последней переписи 2021 года показывают, что доля носителей эстонского языка среди народонаселения не увеличилась, но значительно увеличилось количество носителей языков, на которых говорят в Эстонии.
Если на переписи 2000 года было подсчитано 109 разных языков, то на переписи 2011 года их было 157, а на переписи 2021 года – 243. К числу наиболее распространенных языков добавились, например, иранский (62), нигерийско-кордофанский (20), синдихский (19) и мандарийский (15).
По сравнению с переписью 2011 года, в переписи 2021 года доля носителей эстонского языка в общей численности населения сократилась на 0,9%. В то же время людей с эстонским родным языком стало на 8277 больше, чем было в 2011 году. Такое снижение доли, но увеличение общей численности обусловлено тем, что общая численность населения увеличилась, но не за счет носителей эстонского языка.
Шесть вариантов выучить или подтянуть эстонский с помощью Фонда интеграции
1. Курсы эстонского языка для взрослых на уровни A1, A2, B1, B2 и C1. Регистрация на курсы проходит два раза в год (в январе и августе) на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee.
2. Языковое обучение на уровень В1 для ходатайствующих о гражданстве. Проводится для людей в возрасте от 15 лет. Время и место проведения зависит от количества желающих. Подать заявление о зачислении на курсы можно на странице Фонда интеграции.
3. Клубы эстонского языка и культуры. Тематические встречи для тех, кто хочет улучшить свои навыки эстонского языка. В клубах могут участвовать взрослые с 18 лет.
4. Кафе эстонского языка предоставляет возможность практики тем, кто желает говорить на эстонском языке. В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, занятия хобби, празднование знаменательных дней и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.
5. Культурные модули. В рамках культурных мероприятий учащиеся учат язык, осваивая культуру Эстонии.
В модули входит:
• посещение театров, музеев и киносеансов; экскурсии и/или выезды;
• участие в культурных мероприятиях; посещение обществ национальной культуры;
• мастерские и дебаты, посвященные культурному диалогу, и т. д.
6. Программа друзей эстонского языка Фонда интеграции Keelesõber. Это возможность практиковаться в устной речи по электронным каналам связи, регулярно общаясь с наставниками-волонтерами, чьим родным языком является эстонский или кто владеет языком в совершенстве.
Чтобы определиться, какой вид обучения подходит конкретно вам, можно обратиться за консультацией в Фонд интеграции.
Для регистрации на консультацию напишите на э-почту info@integratsioon.ee или позвоните на номер 800 9999. Консультации проходят как в бюро Фонда интеграции (Рявала, 5, Таллинн; Линда, 2, Нарва), так и посредством электронных каналов (Skype, Zoom, Teams).
Полезные ресурсы для самостоятельного изучения эстонского языка
Начинающим:
• онлайн-курсы, предназначенные для людей, начинающих учить эстонский. Учиться можно как на базе русского, так и на базе английского языка.
• программа для изучения эстонского языка.
• приложение с обучающими играми и тестами.
• словарь c картинками для начинающих, в котором приведены слова с картинками на разные темы.
• игровые задания для начинающих.
Продолжающим
• электронные курсы эстонского языка для начинающих и продвинутых, интерактивные упражнения, анимация, видео, тесты.
• приложение для языковой практики, которое поможет найти собеседников и практиковать язык как онлайн, так и напрямую.
• приложение, которое поможет подобрать выражения под определенную ситуацию и составить собственный словарь.
• дигитальная игра на знание грамматики и словарь для изучения языка на уровнях B1, B2 и выше.
Другие материалы:
• передача на Raadio 4 Keelekõdi– аудиокурс эстонского языка.
• материалы на разные темы, составленные Институтом эстонского языка.
• учебный материал уровня A2 для людей с нарушениями зрения, у которых – знание эстонского языка на начальном уровне.
• учебный материал уровня A2 для людей с нарушениями слуха, имеющих знания эстонского языка на начальном уровне.
• советы Института эстонского языка по языковым вопросам по электронной почте.
• Телефон 6313731 – инфотелефон Института эстонского языка для консультаций по языковым вопросам, звонки принимаются по будням с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.
Словари
• портал словарей: новые слова и выражения, толкования, примеры предложений, устойчивые словосочетания, этимология, склонение и спряжение, русские соответствия и онлайн-игры.
• Эстонско-русский онлайн-словарь Института эстонского языка.
• синтезатор эстонского языка, перенос слов, синонимы и антонимы, и т. д.
• онлайн-словарь с возможностью выбора многих разных языков
Языковые тесты
• тест на знание грамматики и словарного запаса, состоящий из 75 вопросов, время заполнения теста – 15 минут.
Началась регистрация на программу „Культурный ключ“
8 марта началась регистрация на весеннюю сессию программы „Культурный ключ“, которая продлится до 16 марта. Мероприятия с выездами из Таллинна пройдут в марте, апреле и мае.
По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, помимо экскурсий и посещений музеев в программу будут включены встречи с деятелями культуры, лекции, мастер-классы.
Также в программе принимают участие волонтеры, для которых эстонский язык является родным или хорошо выученным. С ними можно будет при желании улучшить практические знания языка в свободной и дружеской обстановке.
„Те, кто ранее участвовал в программе „Культурный шаг“, будут рады снова встретиться на платформе программы „Культурный ключ“. Мы также рады сообщить, что программа „Культурный ключ“ теперь обрела собственный полноценный портал со статьями о культуре, который станет дополнительным учебным материалом для участников“, – сказала Михайлова.
Мероприятия в рамках программы „Культурный ключ“ будут на русском и английском языках. И для жителей Эстонии будут организованы двухдневные культурные выезды по субботам-воскресеньям из Таллинна, которые начнутся с 25 марта хитом программы – рейсом на Сааремаа.
Регистрация на программу „Культурный ключ“ открыта до 16 марта по ссылке:
О программе
С марта 2023 года НКО Etnoweb начинает проводить цикл обучающих занятий, лекций, мастер-классов, семинаров и экскурсий под названием „Культурный ключ“ для всех, кто хотел бы узнать больше об эстонской культуре и познакомиться с ее представителями.
Программа выстроена по принципу курсов открытого университета, каждому участнику предлагается пройти 20-часовую обучающую программу и принять участие в 5 экскурсиях. Участие бесплатное.
Партнеры программы „Культурный ключ“ – Нарвский музей, Эстонский художественный музей и многие другие организации, занимающиеся просветительской деятельностью.
Программу финансирует Фонд интеграции по заказу Министерства культуры при поддержке Европейского Социального фонда.