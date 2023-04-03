Какие возможности государство предоставляет для бесплатного изучения эстонского языка?

„Мы заботимся о том, чтобы обучение соответствовало ожиданиям учащихся –было увлекательным, учитывало будничную жизнь и приносило ожидаемые результаты. Поэтому мы вышли далеко за рамки привычного обучения: сейчас можно изучать эстонский в интернете и, посещая интересные места, практиковать изученное в общении с носителями языка. А также – развивать навыки на интересных мероприятиях. Как отзывы, так и статистика подтверждают, что эти возможности интересны всем учащимся, независимо от их возраста, происхождения, мотивации и опыта. Более того, иногда интерес к нашему обучению превышает наши возможности“, – добавляет Московцев.

Детям и молодежи фонд предлагает возможности изучать эстонский язык и культуру вне школьной программы – например, проводя лето в эстоноязычных семьях или в языковых лагерях.

„Большинство предлагаемых нами возможностей предназначено для взрослых: языковые курсы, курсы по правильному произношению, специальные курсы, языковые кафе, языковые клубы, языковая рулетка, учебные поездки и множество других мероприятий, которые позволяют изучать язык на протяжении всего года. В дополнение к ним мы проводим такие проекты, как, например, программа друзей эстонского языка (Keelesõber), в рамках которой сотни учащихся могут практиковать язык с волонтером, владеющим эстонским языком. Кроме этого, мы консультируем в выборе способов изучения эстонского языка, а также предоставляем материалы для самостоятельного изучения“, – говорит Дмитрий Московцев, директор Фонда интеграции.

Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1 проходит два раза в год – в январе и августе. Но кроме курсов языка здесь есть и много других обучающих мероприятий. Специалисты Фонда интеграции помогут подобрать подходящий способ обучения в зависимости от возможностей человека.

Бесплатное обучение языку за счет государства предлагает Фонд интеграции. Работающие при нем Дома эстонского языка в Таллинне и Нарве уже не первый год помогают как местным жителям, так и иностранцам освоить сложный на первый взгляд эстонский язык.

Результаты последней переписи показали, что государственным языком в нашей стране владеют 84% населения. Для 67% это родной язык, и только для 17% иностранный. Причем лучше всего эстонским как иностранным владеют местные финны – 56%. Из числа же местных русскоязычных людей только 50% владеют эстонским языком.

В этом году на изучение эстонского языка и вспомогательные мероприятия у Фонда интеграции запланировано 4 миллиона евро, к которым в течение года добавятся средства из фондов Европейского союза. Отдельное финансирование запланировано на изучение эстонского языка в рамках программы адаптации, в том числе – для получателей временной защиты.

В Эстонии стало больше языков

Результаты последней переписи 2021 года показывают, что доля носителей эстонского языка среди народонаселения не увеличилась, но значительно увеличилось количество носителей языков, на которых говорят в Эстонии.

Если на переписи 2000 года было подсчитано 109 разных языков, то на переписи 2011 года их было 157, а на переписи 2021 года – 243. К числу наиболее распространенных языков добавились, например, иранский (62), нигерийско-кордофанский (20), синдихский (19) и мандарийский (15).

По сравнению с переписью 2011 года, в переписи 2021 года доля носителей эстонского языка в общей численности населения сократилась на 0,9%. В то же время людей с эстонским родным языком стало на 8277 больше, чем было в 2011 году. Такое снижение доли, но увеличение общей численности обусловлено тем, что общая численность населения увеличилась, но не за счет носителей эстонского языка.

Шесть вариантов выучить или подтянуть эстонский с помощью Фонда интеграции

1. Курсы эстонского языка для взрослых на уровни A1, A2, B1, B2 и C1. Регистрация на курсы проходит два раза в год (в январе и августе) на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee.

2. Языковое обучение на уровень В1 для ходатайствующих о гражданстве. Проводится для людей в возрасте от 15 лет. Время и место проведения зависит от количества желающих. Подать заявление о зачислении на курсы можно на странице Фонда интеграции.

3. Клубы эстонского языка и культуры. Тематические встречи для тех, кто хочет улучшить свои навыки эстонского языка. В клубах могут участвовать взрослые с 18 лет.