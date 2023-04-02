Госсуд вынес решение по делу о картинке, которую опубликовала ко дню ВДВ жительница Ида-Вирумаа(3)
„МК-Эстония“ уже неоднократно писала про случай с жительницей Ида-Вирумаа Галиной Киселевой, которая 2 августа опубликовала в социальной сети Фейсбук картинку с десантниками и написала шутливое поздравление „Не купайтесь в фонтанах“. Ее дважды вызывали на беседу в полицию и затем выписали штраф в размере 120 евро. Галина обжаловала его в суде и выиграла. Однако Департамент полиции и погранохраны обратился с кассацией в Госсуд, который 9 марта вынес неутешительное для женщины решение.
Жительница Ида-Вирумаа Галина Киселева в сентябре прошлого года рассказывала „МК-Эстония“, с чего началась эта история.
„Я увидела у знакомой картинку и перепостила ее в нашей группе, приписав шуточное поздравление „Не купайтесь в фонтанах!“ – рассказывает она. – Предварительно я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного. Но вскоре меня вызвали в полицию, где сообщили, что за такое деяние может грозить 1200 евро штрафа!“
Полиция сообщила Галине, что на картинке есть запрещенная символика.
„И что они возбудили делопроизводство о проступке, – рассказывала она. – Когда я спросила, какая именно символика там запрещена, мне указали на цвета формы мужчин на картинке и на флаг внизу, который я даже не заметила. Я обратила на него внимание, только когда мне показала на него следователь“.
Галина удалила пост. Но ее вызвали на беседу еще раз. А потом назначили штраф.
Полгода разбирательств
Галину Киселеву обвинили в том, что она разместила поздравление с официально отмечаемым в России Днем Воздушно-десантных войск в социальной сети Facebook в созданной для жителей Йыхви и Кохтла-Ярве группе. На движущейся картинке, прикрепленной к публикации, были изображены военнослужащие, несущие знамя Воздушно-десантных войск Советской Армии и знаки различия Воздушно-десантных войск Российской Федерации, сообщал ERR.
Идаская префектура квалифицировала опубликованную 2 августа 2022 года женщиной фотографию по недавно добавленной в Пенитенциарный кодекс статье о поддержке и оправдании международных преступлений, согласно которой публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, если она совершается поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом, наказывается денежным взысканием в размере до 200 штрафных единиц или арестом.
При этом представитель полиции, комментируя эту историю „МК-Эстонии“, сказала, что конкретного списка запрещенных символов нет, и каждый случай рассматривают индивидуально.
14 ноября 2022 года Вируский уездный суд отменил штраф и закрыл производство по делу о проступке, поскольку, по мнению суда, то, что изображено на картине, не имело прямой связи с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом.
Однако полиция таким решением осталась недовольна и обратилась с жалобой в Госсуд, настаивая на его отмене. 30 января жалоба была принята в производство.
9 марта коллегия Госсуда постановила, что Галина виновна в поддержке и оправдании преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине.
Согласно решению Госсуда, штраф был обоснован. Поэтому решение Вируского окружного суда следует аннулировать. Однако обоснование полиции нужно заменить на обоснование Госсуда.
Коллегия отметила, что на момент данной публикации уже в течение нескольких месяцев продолжалась военная агрессия России против Украины. Достоянием общественности стали и крайне чудовищные военные преступления России на Украине, в том числе убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Буче, которые связывают именно с десантниками.
Госсуд подчеркнул, что „в такое время пожелание удачи, прикрепленное к картинке с изображением российских десантников, выступает как недвусмысленное заявление о поддержке российских вооруженных сил и совершаемых ими международных преступлений. Кроме того, Россия на протяжении десятилетий использовала культ десантных сил в качестве идеологического оружия для демонстрации своего предполагаемого военного превосходства. День Воздушно-десантных войск, который отмечается в России на государственном уровне, не имеет никакого отношения к ЭР“.
Коллегия дополнительно пояснила, что не имеет значения, было ли международное преступление, для обоснования или оправдания которого используется тот или иной символ, установлено решением суда или нет. ЭР однозначно осудила военное вторжение России в Украину, назвав его агрессией в заявлениях Рийгикогу и признав зверства, совершенные против украинского народа, военными преступлениями и геноцидом.
„Вопрос, используется ли символ для поддержки и оправдания международного преступления, должен оцениваться с точки зрения среднего разумного человека, осведомленного о том, что происходит в мире. Необходимо учитывать значение самого символа, а также время его появления (например, какая-то годовщина или временная удаленность от события), место (например, театральное представление или политическая демонстрация) и способ (например, ношение свастики на браслете или изображение бросания свастики в мусорное ведро)“, – говорится в решении.
Нет четкого списка
„МК-Эстония“ связалась с Галиной Киселевой и спросила, будет ли она обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека?
„Нет, никуда дальше я уже не пойду, – уставшим голосом сказала она. – Просто заплачу штраф. Но до сих пор остается непонятным, что можно постить в соцсетях, а что нельзя. Нет четкого списка запрещенных символов. И, получается, лучше тогда вообще ничего не постить, потому что, выходит, в моем положении может оказаться каждый“.
400 евро за комментарий
Недавно суд вынес также решение по спору между Венно Лоосааром, осужденным в 2021 году за деяние сексуального характера в отношении ребенка, и интернет-комментатором, назвавшим его педофилом до вынесения обвинительного решения. Иск рассматривал уже суд второй инстанции и, в отличие от уездного суда, окружной суд удовлетворил иск Лоосаара и велел комментатору выплатить компенсацию в размере 400 евро.
Спор начался с написанного в комментариях издания Kroonika текста, который Лоосаар счел ложным фактическим утверждением. В частности, в суде рассматривалось, содержит ли комментарий утверждения, порочащие Лоосаара, пишет Postimees.
„Окружной суд согласился с истцом в том, что выражение „педофил“ имеет негативное значение, а в случае его ложности также порочит человека. Не было спора о том, что на момент публикации комментария истец не был осужден за деяние сексуального характера в отношении ребенка“, – пояснил суд в решении, добавив, что поэтому истец не мог быть назван педофилом на момент публикации комментария.
Комментатор: в моем понимании это было публичное обсуждение
„Надо исходить из того, что речь шла не о публикации комментария в адрес Венно Лоосаара, а о том, что комментарий был написан в ответ другим комментаторам, – сказал ранее Elu24 комментатор, представлявший себя в уездном суде и первоначально выигравший дело. – На мой взгляд, это было публичное обсуждение. Поскольку в комментариях высказались граждане, обвинившие жертву и выразившие поддержку на данный момент уже осужденному за педофилию Венно Лоосаару, я взял на себя право ответить одному из комментаторов“.
Окружной суд не согласился с тем, что признание человека педофилом и публикация комментария такого содержания на основании одного только обвинения в педофилии являются оправданными. По мнению суда, цель этого комментария заключалась не в том, чтобы способствовать публичному обсуждению, а в том, чтобы оправдать признание истца педофилом до вынесения в отношении него обвинительного решения.
Таким образом, суд пришел к выводу, что не доказано, что три утверждения, опубликованные в комментарии (включая указанное заявление о „педофиле“), отвечают действительности.
„Европейский суд по правам человека в своем решении отметил, что даже если человек сам вызвал бурную общественную дискуссию своим поведением и высказываниями, общественные деятели также не должны терпеть тот факт, что их публично обвиняют в тяжких преступлениях без доказательств“, – говорится в решении.
Расходы на производство в уездном и окружном суде должен покрыть комментатор.