Госсуд вынес решение по делу о картинке, которую опубликовала ко дню ВДВ жительница Ида-Вирумаа

При этом представитель полиции, комментируя эту историю „МК-Эстонии“, сказала, что конкретного списка запрещенных символов нет, и каждый случай рассматривают индивидуально.

Идаская префектура квалифицировала опубликованную 2 августа 2022 года женщиной фотографию по недавно добавленной в Пенитенциарный кодекс статье о поддержке и оправдании международных преступлений, согласно которой публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением, если она совершается поддерживающим или оправдывающим эти деяния образом, наказывается денежным взысканием в размере до 200 штрафных единиц или арестом.

Галину Киселеву обвинили в том, что она разместила поздравление с официально отмечаемым в России Днем Воздушно-десантных войск в социальной сети Facebook в созданной для жителей Йыхви и Кохтла-Ярве группе. На движущейся картинке, прикрепленной к публикации, были изображены военнослужащие, несущие знамя Воздушно-десантных войск Советской Армии и знаки различия Воздушно-десантных войск Российской Федерации, сообщал ERR.

Галина удалила пост. Но ее вызвали на беседу еще раз. А потом назначили штраф.

„И что они возбудили делопроизводство о проступке, – рассказывала она. – Когда я спросила, какая именно символика там запрещена, мне указали на цвета формы мужчин на картинке и на флаг внизу, который я даже не заметила. Я обратила на него внимание, только когда мне показала на него следователь“.

„Я увидела у знакомой картинку и перепостила ее в нашей группе, приписав шуточное поздравление „Не купайтесь в фонтанах!“ – рассказывает она. – Предварительно я бегло осмотрела картинку и не увидела ничего подозрительно-запретного. Но вскоре меня вызвали в полицию, где сообщили, что за такое деяние может грозить 1200 евро штрафа!“

Коллегия дополнительно пояснила, что не имеет значения, было ли международное преступление, для обоснования или оправдания которого используется тот или иной символ, установлено решением суда или нет. ЭР однозначно осудила военное вторжение России в Украину, назвав его агрессией в заявлениях Рийгикогу и признав зверства, совершенные против украинского народа, военными преступлениями и геноцидом.

Госсуд подчеркнул, что „в такое время пожелание удачи, прикрепленное к картинке с изображением российских десантников, выступает как недвусмысленное заявление о поддержке российских вооруженных сил и совершаемых ими международных преступлений. Кроме того, Россия на протяжении десятилетий использовала культ десантных сил в качестве идеологического оружия для демонстрации своего предполагаемого военного превосходства. День Воздушно-десантных войск, который отмечается в России на государственном уровне, не имеет никакого отношения к ЭР“.

Коллегия отметила, что на момент данной публикации уже в течение нескольких месяцев продолжалась военная агрессия России против Украины. Достоянием общественности стали и крайне чудовищные военные преступления России на Украине, в том числе убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Буче, которые связывают именно с десантниками.

Однако полиция таким решением осталась недовольна и обратилась с жалобой в Госсуд, настаивая на его отмене. 30 января жалоба была принята в производство.

14 ноября 2022 года Вируский уездный суд отменил штраф и закрыл производство по делу о проступке, поскольку, по мнению суда, то, что изображено на картине, не имело прямой связи с военным вторжением России в Украину и совершенными там военными преступлениями и геноцидом.

„Вопрос, используется ли символ для поддержки и оправдания международного преступления, должен оцениваться с точки зрения среднего разумного человека, осведомленного о том, что происходит в мире. Необходимо учитывать значение самого символа, а также время его появления (например, какая-то годовщина или временная удаленность от события), место (например, театральное представление или политическая демонстрация) и способ (например, ношение свастики на браслете или изображение бросания свастики в мусорное ведро)“, – говорится в решении.

Нет четкого списка

„МК-Эстония“ связалась с Галиной Киселевой и спросила, будет ли она обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека?

„Нет, никуда дальше я уже не пойду, – уставшим голосом сказала она. – Просто заплачу штраф. Но до сих пор остается непонятным, что можно постить в соцсетях, а что нельзя. Нет четкого списка запрещенных символов. И, получается, лучше тогда вообще ничего не постить, потому что, выходит, в моем положении может оказаться каждый“.

400 евро за комментарий

Недавно суд вынес также решение по спору между Венно Лоосааром, осужденным в 2021 году за деяние сексуального характера в отношении ребенка, и интернет-комментатором, назвавшим его педофилом до вынесения обвинительного решения. Иск рассматривал уже суд второй инстанции и, в отличие от уездного суда, окружной суд удовлетворил иск Лоосаара и велел комментатору выплатить компенсацию в размере 400 евро.

Спор начался с написанного в комментариях издания Kroonika текста, который Лоосаар счел ложным фактическим утверждением. В частности, в суде рассматривалось, содержит ли комментарий утверждения, порочащие Лоосаара, пишет Postimees.