Маникюр, педикюр и прочее: нужно ли платить, если вы услугу не получили?

„Пропадают“ клиенты часто и у тех, кто делает частным образом тортики, пирожные и прочую еду на заказ, а также организует стол с закусками и кейтеринг. У них в копилке много занимательных историй, когда на приготовление блюд ушла масса сил, времени и денег, а клиент в последний момент отказался или „забыл“, или когда повар-кондитер вдруг обнаруживает, что клиент, не найдя в себе сил признаться, что не рассчитал с финансами, просто заблокировал его телефон или не отвечает на звонки.

В качестве панацеи от клиентов, которые бронируют время и не приходят, некоторые мастера советуют брать предоплату, которую можно не возвращать, если человек в назначенное время не явился. Тогда люди становятся более обязательными и не так часто „пропадают“, поскольку не хотят лишиться денег.

В социальных сетях есть даже группы, где мастера и клиенты делятся своим негативным опытом общения и предупреждают других участников сообщества: „Записалась к этому мастеру, а он не явился“ или „Клиентка забронировала время, но не пришла и не предупредила, в сети сообщения читает, но не отвечает, на звонки тоже не отвечает“. Некоторые выставляют фото неудачных работ мастеров или фото переписки, где специалист грубит клиенту, и предупреждают других клиентов, что этого мастера лучше обходить стороной.

При этом мастера, работающие в сфере услуг красоты, тоже жалуются на необязательных клиентов, которые записываются и не приходят. Или отменяют бронь в последний момент, когда мастер уже не может заполнить это окошко другим клиентом и теряет доход.

„А она мне пишет, что нужно заплатить 35 евро! – возмущается Наталия. – Это, на минуточку, больше, чем полная сумма за маникюр. Я была в шоке. Но заплатила, конечно. Однако к этому мастеру я больше не пойду“.

Жительница Таллинна Наталья поделилась в социальной сети „Фейсбук“ ситуацией, которая с ней недавно произошла: „Я записалась к мастерице на маникюр , но она не сразу подтвердила бронь. Я забеспокоилась: мастер не отвечает, а мне надо было срочно, поэтому я написала другому мастеру. В итоге на следующий день я, уже сходив на маникюр, вдруг вижу, что мне пишет та мастер, которая не отвечала, и спрашивает, приду ли я?“

„После нескольких таких случаев я стала брать предоплату – минимум 50%, – говорит Екатерина, – и если клиент пропал, то делюсь его данными в социальных сетях с другими коллегами, чтобы никто больше на него не напоролся. Очень выручает и группа кондитеров в „Фейсбуке“, куда можно дать объявление о тортах и пироженках, которые заказали, но не забрали, и их обычно всегда расхватывают другие клиенты, спасибо им большое!“

„МК-Эстония“ также пообщалась с мастером маникюра и педикюра, которая рассказала, как борется с „забывчивыми“ клиентами.

„Я приехала из Украины и здесь работаю уже год, – говорит она. – В Украине у меня ни разу не было такого, что клиент забронировал время и не пришел. Здесь это случается частенько“.

Она добавляет, что предоплату не требует, но если человек в назначенное время не пришел, то она берет его на заметку и перед следующим визитом звонит или пишет и напоминает, что у него назначено время на такое-то число и такое-то время.

„Обычно люди тогда благодарят за напоминание и в назначенное время приходят, – отмечает мастер. – Потому что действительно бывает так, что что-то навалилось, и про все остальное ты уже забыл. У меня лично – это самый страшный кошмар, когда я записалась к кому-то и забыла. Поэтому у меня стоят везде напоминалки. Но некоторые к этому относятся небрежно и могут позволить себе забыть или просто не прийти. А мастер теряет доход и сидит, не зная, чем заняться, особенно если на следующее время тоже записан клиент“.

Однако в одном случае мастер всегда бывает рада, когда клиент не приходит: „Если мне звонят и говорят, что заболели. Я тогда всегда отвечаю: „Да-да, лечитесь!“, потому что больных клиентов не привечаю. У меня маленькие дети, и если придет больной клиент, а я потом вместе с детьми на неделю слягу, я потеряю гораздо больше, чем деньги от одного визита. Но было бы вежливо предупредить о болезни – если не за день до визита, то хотя бы за несколько часов, чтобы мастер мог спланировать свой рабочий день“.

Что гласит закон?